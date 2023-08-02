https://ria.ru/20230802/obstrel-1887874535.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 02.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T21:29

2023-08-02T21:29

2023-08-02T21:30

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Макеевку, выпустив 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.35 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.35 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. В 20.15 ВСУ также выпустили четыре снаряда натовского калибра по Ясиноватскому району, в 20.20 три снаряда такого же калибра по Киевскому району Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия