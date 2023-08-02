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Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 02.08.2023 (обновлено: 16:38 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887816836.html
Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку
Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023
Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку
Украинские войска в 16.20 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:28
2023-08-02T16:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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