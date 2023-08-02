https://ria.ru/20230802/obstrel-1887816836.html

Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку

Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023

Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку

Украинские войска в 16.20 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:28

2023-08-02T16:28

2023-08-02T16:38

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили шесть ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия