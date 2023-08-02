https://ria.ru/20230802/obstrel-1887797368.html

Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до двух

Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до двух - РИА Новости, 02.08.2023

Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до двух

Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:14

2023-08-02T15:14

2023-08-02T15:30

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

стирол

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненых мирных жителей Горловки в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины возросло до двух", - написал мэр в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Мэр города Иван Приходько сообщил о ранении подростка в результате обстрела населенного пункта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.

https://ria.ru/20230802/vsu-1887760169.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол