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Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до двух - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 02.08.2023 (обновлено: 15:30 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887797368.html
Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до двух
Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до двух - РИА Новости, 02.08.2023
Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до двух
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:14
2023-08-02T15:30
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненых мирных жителей Горловки в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины возросло до двух", - написал мэр в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Мэр города Иван Приходько сообщил о ранении подростка в результате обстрела населенного пункта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
https://ria.ru/20230802/vsu-1887760169.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Специальная военная операция на Украине
Число раненных при обстреле Горловки украинскими войсками возросло до двух

Число раненных при обстреле Горловки со стороны украинских войск возросло до двух

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСнаряд в Горловке после обстрела со стороны ВСУ
Снаряд в Горловке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Снаряд в Горловке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Количество раненых мирных жителей Горловки в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины возросло до двух", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Мэр города Иван Приходько сообщил о ранении подростка в результате обстрела населенного пункта.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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