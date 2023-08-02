https://ria.ru/20230802/obstrel-1887794455.html

Административное здание получило повреждения при обстреле Горловки

Административное здание получило повреждения при обстреле Горловки - РИА Новости, 02.08.2023

Административное здание получило повреждения при обстреле Горловки

Одно из административных зданий в Горловке получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, зафиксирован разрыв украинского снаряда во... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:58

2023-08-02T14:58

2023-08-02T14:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Одно из административных зданий в Горловке получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе одной из школ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины повреждено здание управления труда и социальной защиты населения администрации Никитовского района Горловки. Зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе школы № 30", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.

https://ria.ru/20230801/kuzbass-1887609992.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия