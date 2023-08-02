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Административное здание получило повреждения при обстреле Горловки - РИА Новости, 02.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887794455.html
Административное здание получило повреждения при обстреле Горловки
Административное здание получило повреждения при обстреле Горловки - РИА Новости, 02.08.2023
Административное здание получило повреждения при обстреле Горловки
Одно из административных зданий в Горловке получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, зафиксирован разрыв украинского снаряда во... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:58
2023-08-02T14:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Одно из административных зданий в Горловке получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе одной из школ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины повреждено здание управления труда и социальной защиты населения администрации Никитовского района Горловки. Зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе школы № 30", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Административное здание получило повреждения при обстреле Горловки

Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении административного здания при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Одно из административных зданий в Горловке получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе одной из школ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины повреждено здание управления труда и социальной защиты населения администрации Никитовского района Горловки. Зафиксирован разрыв украинского снаряда во дворе школы № 30", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о семи обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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