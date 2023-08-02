https://ria.ru/20230802/obstrel-1887778375.html

Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки

Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки - РИА Новости, 02.08.2023

Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:53

2023-08-02T13:53

2023-08-02T13:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка шахты имени Ленина (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов повреждено здание школы № 36", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230801/obstrel-1887542453.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия