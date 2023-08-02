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Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887778375.html
Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки
Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки - РИА Новости, 02.08.2023
Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:53
2023-08-02T13:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка шахты имени Ленина (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов повреждено здание школы № 36", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки

Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении здания школы при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"Вследствие обстрела поселка шахты имени Ленина (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов повреждено здание школы № 36", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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