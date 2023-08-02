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Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 02.08.2023 (обновлено: 12:04 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887748539.html
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Украинские войска в 11.35 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:47
2023-08-02T12:04
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.35 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины -ред.) по направлению: 11.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела из РСЗО
Последствия обстрела из РСЗО - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Последствия обстрела из РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.35 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины -ред.) по направлению: 11.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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