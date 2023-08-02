https://ria.ru/20230802/obstrel-1887748037.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 02.08.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:44

2023-08-02T11:44

2023-08-02T11:45

специальная военная операция на украине

макеевка

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. В 10.55 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметров по Горловке и спустя десять минут еще пять снарядов 152 калибра по Зайцево. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230801/kuzbass-1887609992.html

макеевка

горловка

донецкая народная республика

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макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия