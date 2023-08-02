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Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 02.08.2023 (обновлено: 11:45 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887748037.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 02.08.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:44
2023-08-02T11:45
специальная военная операция на украине
макеевка
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. В 10.55 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметров по Горловке и спустя десять минут еще пять снарядов 152 калибра по Зайцево. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230801/kuzbass-1887609992.html
макеевка
горловка
донецкая народная республика
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макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов по Макеевке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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В 10.55 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметров по Горловке и спустя десять минут еще пять снарядов 152 калибра по Зайцево.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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