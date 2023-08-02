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Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка
Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка - РИА Новости, 02.08.2023
Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка
Пожилая 90-летняя женщина пострадала в результате обстрела в среду утром Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:48
2023-08-02T10:48
2023-08-02T10:48
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Пожилая 90-летняя женщина пострадала в результате обстрела в среду утром Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Куйбышевском районе в результате варварского утреннего обстрела ранена женщина 1933 года рождения", - написал мэр. По его словам, обстрел так же полностью уничтожил две квартиры в жилом доме по улице Зуевской. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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донецк
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении пожилой женщины при обстреле Куйбышевского района