https://ria.ru/20230802/obstrel-1887736393.html

Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка

Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка - РИА Новости, 02.08.2023

Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка

Пожилая 90-летняя женщина пострадала в результате обстрела в среду утром Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:48

2023-08-02T10:48

2023-08-02T10:48

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Пожилая 90-летняя женщина пострадала в результате обстрела в среду утром Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Куйбышевском районе в результате варварского утреннего обстрела ранена женщина 1933 года рождения", - написал мэр. По его словам, обстрел так же полностью уничтожил две квартиры в жилом доме по улице Зуевской. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецк

куйбышевский район

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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия