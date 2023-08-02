https://ria.ru/20230802/obstrel-1887731333.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 02.08.2023

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому району Донецка, Ясиноватой и Ясиноватскому району и три снаряда калибра 152... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:27

2023-08-02T10:27

2023-08-02T10:27

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому району Донецка, Ясиноватой и Ясиноватскому району и три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 09.30 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 9.25 до 9.45 было выпущено 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Ясиноватскому району, а также три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецк

куйбышевский район

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, куйбышевский район, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия