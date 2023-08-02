https://ria.ru/20230802/obstrel-1887726611.html

Украинские войска выпустили почти 30 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили почти 30 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.08.2023

Украинские войска выпустили почти 30 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска ведут обстрел районов Донецка, за час выпущено 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:57

2023-08-02T09:57

2023-08-02T09:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел районов Донецка, за час выпущено 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08:20 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 8.35 до 9.25 указанные районы несколько раз подверглись обстрелу со стороны Украины, по ним в общей сложности выпущено еще 20 снарядов "натовского" калибра. Отмечается, что в 8.00 был обстрелян поселок Зайцево пятью снарядами калибра 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230801/obstrel-1887552367.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия