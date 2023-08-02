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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:34 02.08.2023 (обновлено: 08:38 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887718305.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 мм по Донецку за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:34
2023-08-02T08:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 мм по Донецку за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в 8.10 и 8.15 было выпущено еще 10 снарядов такого же калибра по указанным районам, а также по Киевскому и Куйбышевскому районам города.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили четырнадцать снарядов "натовского" калибра 155 мм по Донецку за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что в 8.10 и 8.15 было выпущено еще 10 снарядов такого же калибра по указанным районам, а также по Киевскому и Куйбышевскому районам города.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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