https://ria.ru/20230802/obrazovanie-1887824854.html
Путин призвал обеспечить учебные заведения новых регионов всем необходимым
Путин призвал обеспечить учебные заведения новых регионов всем необходимым - РИА Новости, 02.08.2023
Путин призвал обеспечить учебные заведения новых регионов всем необходимым
Надо обеспечить всеми необходимыми книгами и учебниками образовательные учреждения новых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:09
2023-08-02T17:09
2023-08-02T17:09
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Надо обеспечить всеми необходимыми книгами и учебниками образовательные учреждения новых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин."В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И, конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами", - сказал Путин на совещании с членами правительства.В том числе, по словам главы государства, везде, где есть техническая возможность, нужно "подключить библиотеки новых регионов к электронным сервисам с произведениями классической литературы бесплатно".
https://ria.ru/20230802/knigi-1887821663.html
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общество, россия, донбасс, владимир путин
Общество, Россия, Донбасс, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить учебные заведения новых регионов всем необходимым
Путин: надо обеспечить всем необходимым образовательные учреждения новых регионов