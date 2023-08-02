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Путин призвал обеспечить учебные заведения новых регионов всем необходимым - РИА Новости, 02.08.2023
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17:09 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/obrazovanie-1887824854.html
Путин призвал обеспечить учебные заведения новых регионов всем необходимым
Путин призвал обеспечить учебные заведения новых регионов всем необходимым - РИА Новости, 02.08.2023
Путин призвал обеспечить учебные заведения новых регионов всем необходимым
Надо обеспечить всеми необходимыми книгами и учебниками образовательные учреждения новых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:09
2023-08-02T17:09
общество
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Надо обеспечить всеми необходимыми книгами и учебниками образовательные учреждения новых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин."В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И, конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами", - сказал Путин на совещании с членами правительства.В том числе, по словам главы государства, везде, где есть техническая возможность, нужно "подключить библиотеки новых регионов к электронным сервисам с произведениями классической литературы бесплатно".
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общество, россия, донбасс, владимир путин
Общество, Россия, Донбасс, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить учебные заведения новых регионов всем необходимым

Путин: надо обеспечить всем необходимым образовательные учреждения новых регионов

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Надо обеспечить всеми необходимыми книгами и учебниками образовательные учреждения новых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И, конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
В том числе, по словам главы государства, везде, где есть техническая возможность, нужно "подключить библиотеки новых регионов к электронным сервисам с произведениями классической литературы бесплатно".
Книги в книгохранилище - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Библиотеки в новых регионах получат 2,5 миллиона книг, заявил Путин
Вчера, 16:53
 
ОбществоРоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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