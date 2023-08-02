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Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны
Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны - РИА Новости, 02.08.2023
Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны
Высокопоставленные чиновники Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие двух стран в оборонной сфере, сообщило министерство обороны США. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T22:54
2023-08-02T22:54
2023-08-02T22:54
китай
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие двух стран в оборонной сфере, сообщило министерство обороны США. Накануне Ян Тао встречался в Вашингтоне с помощником госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниелом Критенбринком и старшим директором совета по национальной безопасности США по отношениям с Китаем Сарой Беран. Ранее в Пентагоне жаловались на нежелание представителей оборонного ведомства КНР идти на контакты с американскими коллегами. "Помощник министра обороны по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона доктор Эли Ратнер переговорил сегодня, 2 августа, с генеральным директором департамента дел Северной Америки и Океании в МИД КНР Ян Тао", - сказано в пресс-релизе. Предметом обсуждения стали "американо-китайские оборонные отношения и вопросы региональной безопасности". Ратнер также подтвердил готовность Пентагона держать открытыми каналы коммуникаций между военными США и КНР.
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китай, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, В мире
Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны
Представители Пентагона и МИД Китая обсудили оборонные отношения и безопасность региона