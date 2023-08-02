https://ria.ru/20230802/oborona-1887880058.html

Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны

Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны - РИА Новости, 02.08.2023

Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны

Высокопоставленные чиновники Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие двух стран в оборонной сфере, сообщило министерство обороны США. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T22:54

2023-08-02T22:54

2023-08-02T22:54

китай

сша

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие двух стран в оборонной сфере, сообщило министерство обороны США. Накануне Ян Тао встречался в Вашингтоне с помощником госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниелом Критенбринком и старшим директором совета по национальной безопасности США по отношениям с Китаем Сарой Беран. Ранее в Пентагоне жаловались на нежелание представителей оборонного ведомства КНР идти на контакты с американскими коллегами. "Помощник министра обороны по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона доктор Эли Ратнер переговорил сегодня, 2 августа, с генеральным директором департамента дел Северной Америки и Океании в МИД КНР Ян Тао", - сказано в пресс-релизе. Предметом обсуждения стали "американо-китайские оборонные отношения и вопросы региональной безопасности". Ратнер также подтвердил готовность Пентагона держать открытыми каналы коммуникаций между военными США и КНР.

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, в мире