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Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны - РИА Новости, 02.08.2023
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22:54 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/oborona-1887880058.html
Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны
Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны - РИА Новости, 02.08.2023
Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны
Высокопоставленные чиновники Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие двух стран в оборонной сфере, сообщило министерство обороны США. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T22:54
2023-08-02T22:54
китай
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие двух стран в оборонной сфере, сообщило министерство обороны США. Накануне Ян Тао встречался в Вашингтоне с помощником госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниелом Критенбринком и старшим директором совета по национальной безопасности США по отношениям с Китаем Сарой Беран. Ранее в Пентагоне жаловались на нежелание представителей оборонного ведомства КНР идти на контакты с американскими коллегами. "Помощник министра обороны по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона доктор Эли Ратнер переговорил сегодня, 2 августа, с генеральным директором департамента дел Северной Америки и Океании в МИД КНР Ян Тао", - сказано в пресс-релизе. Предметом обсуждения стали "американо-китайские оборонные отношения и вопросы региональной безопасности". Ратнер также подтвердил готовность Пентагона держать открытыми каналы коммуникаций между военными США и КНР.
https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html
китай
сша
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китай, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, В мире
Представители Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие в сфере обороны

Представители Пентагона и МИД Китая обсудили оборонные отношения и безопасность региона

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Пентагона и МИД Китая обсудили взаимодействие двух стран в оборонной сфере, сообщило министерство обороны США.
Накануне Ян Тао встречался в Вашингтоне с помощником госсекретаря по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниелом Критенбринком и старшим директором совета по национальной безопасности США по отношениям с Китаем Сарой Беран. Ранее в Пентагоне жаловались на нежелание представителей оборонного ведомства КНР идти на контакты с американскими коллегами.
"Помощник министра обороны по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона доктор Эли Ратнер переговорил сегодня, 2 августа, с генеральным директором департамента дел Северной Америки и Океании в МИД КНР Ян Тао", - сказано в пресс-релизе.
Предметом обсуждения стали "американо-китайские оборонные отношения и вопросы региональной безопасности".
Ратнер также подтвердил готовность Пентагона держать открытыми каналы коммуникаций между военными США и КНР.
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