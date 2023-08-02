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Один из лидеров мятежников в Нигере прибыл в Мали - РИА Новости, 02.08.2023
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14:42 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/niger-1887790239.html
Один из лидеров мятежников в Нигере прибыл в Мали
Один из лидеров мятежников в Нигере прибыл в Мали - РИА Новости, 02.08.2023
Один из лидеров мятежников в Нигере прибыл в Мали
Генерал Салифу Моди, которого называют вторым человеком в руководстве мятежников, совершивших военный переворот в Нигере, в среду прибыл в Мали для встречи с... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T14:42
2023-08-02T14:42
мали
мохамед базум
нигер
в мире
оаэ
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Генерал Салифу Моди, которого называют вторым человеком в руководстве мятежников, совершивших военный переворот в Нигере, в среду прибыл в Мали для встречи с властями страны, сообщает радио RFI со ссылкой на правительственные источники. Согласно источникам, генерал Моди прибыл во главе делегации. Генерал Моди с 2020 года возглавлял генеральный штаб вооруженных сил Нигера, но в апреле был уволен с этой должности президентом страны Мохамедом Базумом. В то же время Базум повысил уволенного главу генштаба до звания корпусного генерала. В июне генерал был назначен послом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Экономическое сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) 30 июля заявляло, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные. В ответ переходные правительства Буркина-Фасо и Мали в совместном заявлении отметили, что любое военное вмешательство против Нигера угрожает их выходом из ЭКОВАС. Также в документе указывалось, что Буркина-Фасо и Мали выражают солидарность народу Нигера, который решил "взять в руки" свою судьбу.
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
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мали, мохамед базум, нигер, в мире, оаэ, африканский союз, переворот в нигере — 2023
Мали, Мохамед Базум, Нигер, В мире, ОАЭ, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Один из лидеров мятежников в Нигере прибыл в Мали

RFI: один из лидеров мятежа в Нигере генерал Моди прибыл в Мали

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Генерал Салифу Моди, которого называют вторым человеком в руководстве мятежников, совершивших военный переворот в Нигере, в среду прибыл в Мали для встречи с властями страны, сообщает радио RFI со ссылкой на правительственные источники.
Согласно источникам, генерал Моди прибыл во главе делегации.
Генерал Моди с 2020 года возглавлял генеральный штаб вооруженных сил Нигера, но в апреле был уволен с этой должности президентом страны Мохамедом Базумом. В то же время Базум повысил уволенного главу генштаба до звания корпусного генерала. В июне генерал был назначен послом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.
Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Экономическое сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) 30 июля заявляло, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные. В ответ переходные правительства Буркина-Фасо и Мали в совместном заявлении отметили, что любое военное вмешательство против Нигера угрожает их выходом из ЭКОВАС. Также в документе указывалось, что Буркина-Фасо и Мали выражают солидарность народу Нигера, который решил "взять в руки" свою судьбу.
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МалиМохамед БазумНигерВ миреОАЭАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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