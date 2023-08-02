https://ria.ru/20230802/niger-1887753071.html

МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере

МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере - РИА Новости, 02.08.2023

МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере

Москва считает важным не допустить деградации ситуации в Нигере, Россия выступает за организацию национального диалога для установления мира, заявила... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:58

2023-08-02T11:58

2023-08-02T12:10

в мире

россия

нигер

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва считает важным не допустить деградации ситуации в Нигере, Россия выступает за организацию национального диалога для установления мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Считаем крайне важным не допустить дальнейшей деградации обстановки в стране, полагаем неотложной задачу организации национального диалога для восстановления гражданского мира, обеспечения законности и правопорядка", – сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что угроза применения силы в отношения Нигера не будет способствовать разрядки напряженности урегулированию конфликта в стране."При поиске путей разрешения конфликта в Нигере продолжаем исходить из принципа: африканским проблемам – африканское решение. Рассчитываем, что будут предприняты усилия по линии Африканского союза и субрегиональных организаций", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, нигер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, переворот в нигере — 2023