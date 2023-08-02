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МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере - РИА Новости, 02.08.2023
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11:58 02.08.2023 (обновлено: 12:10 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/niger-1887753071.html
МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере
МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере - РИА Новости, 02.08.2023
МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере
Москва считает важным не допустить деградации ситуации в Нигере, Россия выступает за организацию национального диалога для установления мира, заявила... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:58
2023-08-02T12:10
в мире
россия
нигер
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва считает важным не допустить деградации ситуации в Нигере, Россия выступает за организацию национального диалога для установления мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Считаем крайне важным не допустить дальнейшей деградации обстановки в стране, полагаем неотложной задачу организации национального диалога для восстановления гражданского мира, обеспечения законности и правопорядка", – сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что угроза применения силы в отношения Нигера не будет способствовать разрядки напряженности урегулированию конфликта в стране."При поиске путей разрешения конфликта в Нигере продолжаем исходить из принципа: африканским проблемам – африканское решение. Рассчитываем, что будут предприняты усилия по линии Африканского союза и субрегиональных организаций", - подчеркнула Захарова.
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в мире, россия, нигер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, переворот в нигере — 2023
В мире, Россия, Нигер, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Переворот в Нигере — 2023
МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере

Захарова: угроза применения силы не будет способствовать урегулированию в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва считает важным не допустить деградации ситуации в Нигере, Россия выступает за организацию национального диалога для установления мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Считаем крайне важным не допустить дальнейшей деградации обстановки в стране, полагаем неотложной задачу организации национального диалога для восстановления гражданского мира, обеспечения законности и правопорядка", – сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что угроза применения силы в отношения Нигера не будет способствовать разрядки напряженности урегулированию конфликта в стране.
"При поиске путей разрешения конфликта в Нигере продолжаем исходить из принципа: африканским проблемам – африканское решение. Рассчитываем, что будут предприняты усилия по линии Африканского союза и субрегиональных организаций", - подчеркнула Захарова.
Сторонники лидера переворота — генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
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В миреРоссияНигерМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваПереворот в Нигере — 2023
 
 
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