https://ria.ru/20230802/niger-1887753071.html
МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере
МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере - РИА Новости, 02.08.2023
МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере
Москва считает важным не допустить деградации ситуации в Нигере, Россия выступает за организацию национального диалога для установления мира, заявила... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:58
2023-08-02T11:58
2023-08-02T12:10
в мире
россия
нигер
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва считает важным не допустить деградации ситуации в Нигере, Россия выступает за организацию национального диалога для установления мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Считаем крайне важным не допустить дальнейшей деградации обстановки в стране, полагаем неотложной задачу организации национального диалога для восстановления гражданского мира, обеспечения законности и правопорядка", – сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что угроза применения силы в отношения Нигера не будет способствовать разрядки напряженности урегулированию конфликта в стране."При поиске путей разрешения конфликта в Нигере продолжаем исходить из принципа: африканским проблемам – африканское решение. Рассчитываем, что будут предприняты усилия по линии Африканского союза и субрегиональных организаций", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20230802/niger-1887688390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нигер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, переворот в нигере — 2023
В мире, Россия, Нигер, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Переворот в Нигере — 2023
МИД России призвал наладить диалог между сторонами конфликта в Нигере
Захарова: угроза применения силы не будет способствовать урегулированию в Нигере