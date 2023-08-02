Рейтинг@Mail.ru
Почти как алмаз. В России смогут предсказать структуру любых соединений - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 02.08.2023 (обновлено: 10:10 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/nauka-1887394281.html
Почти как алмаз. В России смогут предсказать структуру любых соединений
Почти как алмаз. В России смогут предсказать структуру любых соединений - РИА Новости, 02.08.2023
Почти как алмаз. В России смогут предсказать структуру любых соединений
Метод расчета новых структурных вариантов любых химических соединений предложили и проверили на примере углерода ученые Самарского политеха (СамГТУ). По их... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:00
2023-08-02T10:10
наука
россия
самара
навигатор абитуриента
университетская наука
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887393020_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_61853daf00f71334ffd7d2d89ed76933.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Метод расчета новых структурных вариантов любых химических соединений предложили и проверили на примере углерода ученые Самарского политеха (СамГТУ). По их словам, разработка имеет большое значение как для фундаментальных исследований, так и для создания новых материалов, а также, в отличие от аналогов, работает на обычных персональных компьютерах. Результаты опубликованы в журнале Acta Crystallographica.В структуре веществ под действием внешних факторов могут происходить мгновенные изменения – так называемые фазовые переходы. Эти процессы крайне сложны для экспериментальных наблюдений из-за своей скорости, объяснили ученые.Однако, по их словам, понимание процесса фазовых переходов имеет большое значение для изучения взаимосвязей между структурой и свойствами различных соединений, а также для поиска новых материалов.Специалисты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали метод, который позволяет рассчитывать варианты фазовых переходов в кристаллах и прогнозировать возможность образования новых структур для любых химических соединений. По словам создателей, предложенная программа обладает рядом уникальных возможностей.&quot;Наша топологическая модель твердофазных превращений дает возможность понять, как вещество из одного варианта строения переходит в другое, например, как графит преобразуется в алмаз. С ее помощью можно также прогнозировать строение новых веществ и материалов на основе любых неорганических соединений&quot;, – объяснил автор исследования, заведующий кафедрой общей и неорганической химии СамГТУ Владислав Блатов.Модель, по словам авторов, отличается от аналогов тем, что способна перебрать все теоретически возможные структурные фазовые переходы, а также скромными требованиями к вычислительным ресурсам и высокой скоростью расчета. Разработка Самарского политеха, как сообщили ученые, успешно работает на обычных персональных компьютерах.Для того чтобы продемонстрировать прогностическую способность разработанного метода, ученые использовали аллотропы, то есть структурные варианты углерода."В представленной работе мы взяли несколько известных стабильных аллотропов углерода в качестве основы и с помощью новой модели исследовали все возможные варианты, которые могут образоваться при структурных фазовых переходах в исходных веществах, найдя в итоге сразу 72 новые стабильные формы углерода", – рассказал соавтор исследования, старший научный сотрудник СамГТУ Артем Кабанов.Ученые доказали, что четыре найденных аллотропа углерода обладают твердостью, близкой к алмазу. Ранее специалисты Самарского политеха создали уникальную базу данных по аллотропам углерода SACADA, информацию из которой используют исследователи углеродных материалов во всем мире.Сейчас ученые работают над поиском других новых супертвердых материалов с применением созданной модели. Работа исследователей поддержана грантом РНФ №22-13-00062.
https://ria.ru/20230705/nauka-1880937222.html
https://ria.ru/20230713/nauka-1883796242.html
https://ria.ru/20230703/splav-1881816532.html
россия
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887393020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7ffaebde621b52bea53f2476cacc774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, самара, навигатор абитуриента, университетская наука, наука
Наука, Россия, Самара, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Наука

Почти как алмаз. В России смогут предсказать структуру любых соединений

© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина БеркимбаеваЛаборатория Самарского политеха
Лаборатория Самарского политеха - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина Беркимбаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг РИА Новости. Метод расчета новых структурных вариантов любых химических соединений предложили и проверили на примере углерода ученые Самарского политеха (СамГТУ). По их словам, разработка имеет большое значение как для фундаментальных исследований, так и для создания новых материалов, а также, в отличие от аналогов, работает на обычных персональных компьютерах. Результаты опубликованы в журнале Acta Crystallographica.
В структуре веществ под действием внешних факторов могут происходить мгновенные изменения – так называемые фазовые переходы. Эти процессы крайне сложны для экспериментальных наблюдений из-за своей скорости, объяснили ученые.
Однако, по их словам, понимание процесса фазовых переходов имеет большое значение для изучения взаимосвязей между структурой и свойствами различных соединений, а также для поиска новых материалов.
Ученый работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В России создали ресурс для анализа малоизученных веществ
5 июля, 09:00
Специалисты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали метод, который позволяет рассчитывать варианты фазовых переходов в кристаллах и прогнозировать возможность образования новых структур для любых химических соединений. По словам создателей, предложенная программа обладает рядом уникальных возможностей.
«

"Наша топологическая модель твердофазных превращений дает возможность понять, как вещество из одного варианта строения переходит в другое, например, как графит преобразуется в алмаз. С ее помощью можно также прогнозировать строение новых веществ и материалов на основе любых неорганических соединений", – объяснил автор исследования, заведующий кафедрой общей и неорганической химии СамГТУ Владислав Блатов.

Кубики бетона - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В России поняли, как быстро создавать сверхпрочный бетон
13 июля, 03:00
Модель, по словам авторов, отличается от аналогов тем, что способна перебрать все теоретически возможные структурные фазовые переходы, а также скромными требованиями к вычислительным ресурсам и высокой скоростью расчета. Разработка Самарского политеха, как сообщили ученые, успешно работает на обычных персональных компьютерах.
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина БеркимбаеваЛаборатория Самарского политеха
Лаборатория Самарского политеха
Лаборатория Самарского политеха
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина Беркимбаева
1 из 3
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина БеркимбаеваЛаборатория Самарского политеха
Лаборатория Самарского политеха
Лаборатория Самарского политеха
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина Беркимбаева
2 из 3
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина БеркимбаеваАртем Кабанов
Артем Кабанов
Артем Кабанов
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина Беркимбаева
3 из 3
Лаборатория Самарского политеха
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина Беркимбаева
1 из 3
Лаборатория Самарского политеха
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина Беркимбаева
2 из 3
Артем Кабанов
© Фото : Пресс-служба Самарского политеха/Зарина Беркимбаева
3 из 3
Для того чтобы продемонстрировать прогностическую способность разработанного метода, ученые использовали аллотропы, то есть структурные варианты углерода.
"В представленной работе мы взяли несколько известных стабильных аллотропов углерода в качестве основы и с помощью новой модели исследовали все возможные варианты, которые могут образоваться при структурных фазовых переходах в исходных веществах, найдя в итоге сразу 72 новые стабильные формы углерода", – рассказал соавтор исследования, старший научный сотрудник СамГТУ Артем Кабанов.
Ученые доказали, что четыре найденных аллотропа углерода обладают твердостью, близкой к алмазу. Ранее специалисты Самарского политеха создали уникальную базу данных по аллотропам углерода SACADA, информацию из которой используют исследователи углеродных материалов во всем мире.
Металлург - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Российские ученые научились делать сплавы с заданными свойствами
3 июля, 08:21
Сейчас ученые работают над поиском других новых супертвердых материалов с применением созданной модели. Работа исследователей поддержана грантом РНФ №22-13-00062.
 
НаукаРоссияСамараНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала