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Сторонники Киева разочаровываются в результатах контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
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13:14 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/nastuplenie-1887768654.html
Сторонники Киева разочаровываются в результатах контрнаступления, пишут СМИ
Сторонники Киева разочаровываются в результатах контрнаступления, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2023
Сторонники Киева разочаровываются в результатах контрнаступления, пишут СМИ
Сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как Киев предпринял новое наступление на прошлой неделе, но они были сильно разочарованы, сообщает издание... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T13:14
2023-08-02T13:14
киев
украина
сша
владимир путин
сергей шойгу
энтони блинкен
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как Киев предпринял новое наступление на прошлой неделе, но они были сильно разочарованы, сообщает издание Politico. "Если сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские войска предприняли новое наступление.., то их постигло сильное разочарование", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, последняя атака украинских войск "не принесла значительных результатов". По данным источника из минобороны США, в настоящее время в украинском наступлении задействованы 150 тысяч военнослужащих, включая несколько бригад, которые прошли западную подготовку. Как отмечается, Украина также держит в резерве "некоторое количество войск", которые пытаются прощупать "слабые места" в российской обороне. Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что Украина якобы начала основную фазу своего наступления. При этом другое американское издание Washington Post отмечало со ссылкой на американского чиновника, что пока "неясна цель таких шагов" Киева. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230801/general-1887495693.html
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киев, украина, сша, владимир путин, сергей шойгу, энтони блинкен, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Киев, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Сторонники Киева разочаровываются в результатах контрнаступления, пишут СМИ

Politico: сторонники Киева разочарованы тем, что в контрнаступлении ВСУ нет прорыва

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как Киев предпринял новое наступление на прошлой неделе, но они были сильно разочарованы, сообщает издание Politico.
"Если сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские войска предприняли новое наступление.., то их постигло сильное разочарование", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечает издание, последняя атака украинских войск "не принесла значительных результатов".
По данным источника из минобороны США, в настоящее время в украинском наступлении задействованы 150 тысяч военнослужащих, включая несколько бригад, которые прошли западную подготовку. Как отмечается, Украина также держит в резерве "некоторое количество войск", которые пытаются прощупать "слабые места" в российской обороне.
Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что Украина якобы начала основную фазу своего наступления. При этом другое американское издание Washington Post отмечало со ссылкой на американского чиновника, что пока "неясна цель таких шагов" Киева.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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