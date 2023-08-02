https://ria.ru/20230802/nastuplenie-1887721802.html
ВС России взяли восемь украинских опорных пунктов за три дня наступления
ВС России взяли восемь украинских опорных пунктов за три дня наступления - РИА Новости, 02.08.2023
ВС России взяли восемь украинских опорных пунктов за три дня наступления
Российские военные за три дня заняли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе Луганской Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T09:14
2023-08-02T09:14
2023-08-02T12:04
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ка-52 "аллигатор"
ми-35
су-25
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные за три дня заняли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе Луганской Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "За три дня наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады юго-западнее урочища Лес Попов", — сказал он. Кроме того, экипажи Ка-52, Ми-35 и Су-25 группировки войск "Запад" нанесли 13 ударов по личному составу и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.Накануне сообщалось, что российская армия на Сватовском и Краснолиманском направлениях отбила восемь атак ВСУ, уничтожив более 100 военнослужащих противника.
https://ria.ru/20230801/oruzhie-1887513484.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор", ми-35, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, Су-25
ВС России взяли восемь украинских опорных пунктов за три дня наступления
ВС России за три дня наступления в Сватовском районе взяли восемь опорных пунктов ВСУ