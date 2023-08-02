https://ria.ru/20230802/nastuplenie-1887721802.html

ВС России взяли восемь украинских опорных пунктов за три дня наступления

ВС России взяли восемь украинских опорных пунктов за три дня наступления - РИА Новости, 02.08.2023

ВС России взяли восемь украинских опорных пунктов за три дня наступления

Российские военные за три дня заняли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе Луганской Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:14

2023-08-02T09:14

2023-08-02T12:04

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

ка-52 "аллигатор"

ми-35

су-25

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные за три дня заняли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе Луганской Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "За три дня наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады юго-западнее урочища Лес Попов", — сказал он. Кроме того, экипажи Ка-52, Ми-35 и Су-25 группировки войск "Запад" нанесли 13 ударов по личному составу и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.Накануне сообщалось, что российская армия на Сватовском и Краснолиманском направлениях отбила восемь атак ВСУ, уничтожив более 100 военнослужащих противника.

https://ria.ru/20230801/oruzhie-1887513484.html

россия

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор", ми-35, су-25