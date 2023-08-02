https://ria.ru/20230802/most-1887732468.html
Проезд по Крымскому мосту восстановили
Проезд по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 02.08.2023
Проезд по Крымскому мосту восстановили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:33
2023-08-02T10:33
2023-08-02T10:36
крымский мост
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Остановка движения продлилась около 20 минут.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230724/most-1885975428.html
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крымский мост, россия, общество
Крымский мост, Россия, Общество
Проезд по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили