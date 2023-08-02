https://ria.ru/20230802/most-1887706686.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2023

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T02:34

2023-08-02T02:34

2023-08-02T02:36

крымский мост

общество

авто

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение было временно закрыто в среду в 1.54 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230726/most-1886437527.html

https://ria.ru/20230725/ugrozy-1886172411.html

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крымский мост, общество, авто, россия, следственный комитет россии (ск рф)