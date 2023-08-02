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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T02:34
2023-08-02T02:34
2023-08-02T02:36
крымский мост
общество
авто
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение было временно закрыто в среду в 1.54 мск. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230726/most-1886437527.html
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крымский мост, общество, авто, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Крымский мост, Общество, Авто, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили