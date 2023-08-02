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Крымский мост временно закрыли для автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2023
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01:59 02.08.2023 (обновлено: 02:04 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/most-1887705218.html
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта - РИА Новости, 02.08.2023
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T01:59
2023-08-02T02:04
крымский мост
россия
происшествия
авто
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230726/most-1886437527.html
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крымский мост, россия, происшествия, авто, следственный комитет россии (ск рф)
Крымский мост, Россия, Происшествия, Авто, Следственный комитет России (СК РФ)
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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26 июля, 17:14
 
Крымский мостРоссияПроисшествияАвтоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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