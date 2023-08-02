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"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года
"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года - РИА Новости, 02.08.2023
"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года
Всего в 2023 году "Мособлгаз" планирует газифицировать 16 тысяч жилых домов и построить 1280 километров газопроводов в рамках проекта социальной газификации в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:00
2023-08-02T12:00
2023-08-02T12:00
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МОСКВА, 2 авг - Пресс-служба АО "Мособлгаз". Всего в 2023 году "Мособлгаз" планирует газифицировать 16 тысяч жилых домов и построить 1280 километров газопроводов в рамках проекта социальной газификации в Московской области.Социальная газификация – бессрочная президентская программа, стартовавшая в регионе в июне 2021 года. В рамках проекта газ подводится бесплатно до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы. Подать заявку и подключиться к газу можно в любое время.По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, с начала действия программы на льготное подведение поданы 1822 заявки, из них одобрена 791 заявка. "Социальной газификацией могут воспользоваться семьи, получающие пособие на ребенка, малоимущие пенсионеры, труженики тыла, узники и ветераны ВОВ, участники или семьи погибших в результате боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, а также семьи участников СВО и многодетные семьи", - уточнил министр.С начала 2023 года уже догазифицированы семь населенных пунктов, подключены 10 тысяч домовладений и построено 980 километров газопроводов.Всего за два года действия программы в Московской области догазифицированы 2812 населенных пунктов, подключились к газу 315 тысяч жителей, построено четыре тысячи километров газопроводов.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 2 авг - Пресс-служба АО "Мособлгаз".
Всего в 2023 году "Мособлгаз
" планирует газифицировать 16 тысяч жилых домов и построить 1280 километров газопроводов в рамках проекта социальной газификации в Московской области.
Социальная газификация – бессрочная президентская программа, стартовавшая в регионе в июне 2021 года. В рамках проекта газ подводится бесплатно до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы. Подать заявку и подключиться к газу можно в любое время.
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, с начала действия программы на льготное подведение поданы 1822 заявки, из них одобрена 791 заявка. "Социальной газификацией могут воспользоваться семьи, получающие пособие на ребенка, малоимущие пенсионеры, труженики тыла, узники и ветераны ВОВ, участники или семьи погибших в результате боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, а также семьи участников СВО и многодетные семьи", - уточнил министр.
С начала 2023 года уже догазифицированы семь населенных пунктов, подключены 10 тысяч домовладений и построено 980 километров газопроводов.
Всего за два года действия программы в Московской области догазифицированы 2812 населенных пунктов, подключились к газу 315 тысяч жителей, построено четыре тысячи километров газопроводов.