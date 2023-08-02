Рейтинг@Mail.ru
"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:00 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/mosoblgaz-1885450873.html
"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года
"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года - РИА Новости, 02.08.2023
"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года
Всего в 2023 году "Мособлгаз" планирует газифицировать 16 тысяч жилых домов и построить 1280 километров газопроводов в рамках проекта социальной газификации в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:00
2023-08-02T12:00
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885450648_0:242:2560:1682_1920x0_80_0_0_ebc324d27c46f6efd22b9dcdb3e0e306.jpg
МОСКВА, 2 авг - Пресс-служба АО "Мособлгаз". Всего в 2023 году "Мособлгаз" планирует газифицировать 16 тысяч жилых домов и построить 1280 километров газопроводов в рамках проекта социальной газификации в Московской области.Социальная газификация – бессрочная президентская программа, стартовавшая в регионе в июне 2021 года. В рамках проекта газ подводится бесплатно до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы. Подать заявку и подключиться к газу можно в любое время.По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, с начала действия программы на льготное подведение поданы 1822 заявки, из них одобрена 791 заявка. "Социальной газификацией могут воспользоваться семьи, получающие пособие на ребенка, малоимущие пенсионеры, труженики тыла, узники и ветераны ВОВ, участники или семьи погибших в результате боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, а также семьи участников СВО и многодетные семьи", - уточнил министр.С начала 2023 года уже догазифицированы семь населенных пунктов, подключены 10 тысяч домовладений и построено 980 километров газопроводов.Всего за два года действия программы в Московской области догазифицированы 2812 населенных пунктов, подключились к газу 315 тысяч жителей, построено четыре тысячи километров газопроводов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885450648_79:61:2272:1706_1920x0_80_0_0_8ae3a0b35c1e29bbda61ab3c67e7250e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года

© Фото : пресс-служба АО "Мособлгаз""Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года
Мособлгаз подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : пресс-служба АО "Мособлгаз"
"Мособлгаз" подключит 16 тысяч частных домов к концу 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - Пресс-служба АО "Мособлгаз". Всего в 2023 году "Мособлгаз" планирует газифицировать 16 тысяч жилых домов и построить 1280 километров газопроводов в рамках проекта социальной газификации в Московской области.
Социальная газификация – бессрочная президентская программа, стартовавшая в регионе в июне 2021 года. В рамках проекта газ подводится бесплатно до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы. Подать заявку и подключиться к газу можно в любое время.
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, с начала действия программы на льготное подведение поданы 1822 заявки, из них одобрена 791 заявка. "Социальной газификацией могут воспользоваться семьи, получающие пособие на ребенка, малоимущие пенсионеры, труженики тыла, узники и ветераны ВОВ, участники или семьи погибших в результате боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, а также семьи участников СВО и многодетные семьи", - уточнил министр.
С начала 2023 года уже догазифицированы семь населенных пунктов, подключены 10 тысяч домовладений и построено 980 километров газопроводов.
Всего за два года действия программы в Московской области догазифицированы 2812 населенных пунктов, подключились к газу 315 тысяч жителей, построено четыре тысячи километров газопроводов.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала