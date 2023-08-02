https://ria.ru/20230802/moskva-1887834910.html

Анастасия Ракова рассказала о формировании в Москве здорового города

Анастасия Ракова рассказала о формировании в Москве здорового города - РИА Новости, 02.08.2023

Анастасия Ракова рассказала о формировании в Москве здорового города

За последние годы в Москве была создана и продолжает развиваться инфраструктура, которая помогает менять поведенческие привычки горожан для активного и... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:39

2023-08-02T17:39

2023-08-02T17:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. За последние годы в Москве была создана и продолжает развиваться инфраструктура, которая помогает менять поведенческие привычки горожан для активного и здорового образа жизни, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это стало возможным благодаря развитию столицы по принципам Urban Health, при которых в основе всех изменений в экологии, транспорте, здравоохранении, строительстве и благоустройстве лежит ориентация на здоровый образ жизни горожан, отметила вице-мэр на пленарном заседании III Международного конгресса Urban Health, который начал свою работу на площадке Московского урбанистического форума. "Здоровые города, здоровая нация, здоровые люди – это те люди, у которых сформирована культура следить за своим здоровьем, вовремя проверяться, а также вовремя и правильно лечиться на ранних стадиях в случае наличия хронических заболеваний. Но все ли мы как государство сделали для того, чтобы люди могли легко, быстро и эффективно проверить свое здоровье? Сформировали ли мы уровень доверия между населением и государственной системой здравоохранения, который позволяет нам легко прийти в больницу и не тянуть до последнего, потому что мы не имеем негативного опыта общения с неэффективной и равнодушной медицинской системой? Исходя из этих двух вопросов мы строим всю систему развития медицинской помощи в Москве" - сказала Ракова, слова которой привели в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.Она добавила, что в столице идет активная работа по ремонту и строительству новых медицинских мощностей. В результате в ближайшие два-три года в Москве будет создана совершенно новая амбулаторная среда. "Конечно, если мы все эти проекты реализуем, а мы их точно реализуем, это будет другая пропускная способность и, как следствие, другие возможности. Но это не все. Создавая медицинские мощности, мы меняем представление о медицинских объектах, стираем негативный опыт прошлого. Это места, где много света, воздуха, где медицинская мебель вообще не похожа на медицинскую и, когда вы заходите, это больше напоминает отель. При этом мы пересматриваем все подходы к организации работы, полностью меняем культуру и форматы коммуникации между врачами и пациентами. Все это и все городские проекты бьют в одну цель: изменение паттернов поведения, снятие психологических барьеров и выстраивание доверия между медицинской системой и жителями Москвы. Я практически уверена, что через пять-семь лет мы точно можем победить, поменять эти форматы поведения" - отметила Ракова.

https://ria.ru/20230802/doma-1887723193.html

https://realty.ria.ru/20230802/dom-1887800078.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анастасия ракова