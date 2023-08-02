https://ria.ru/20230802/mordoviya-1887758841.html
В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской
В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской - РИА Новости, 02.08.2023
В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской
Пьяный водитель "Жигулей" выехал на тротуар с пешеходами в мордовском поселке, где сбил женщину и коляску с младенцем, сообщает МВД по Мордовии в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:25
2023-08-02T12:25
2023-08-02T12:25
происшествия
зубово-полянский район
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887758119_0:269:450:522_1920x0_80_0_0_e0fcd34c146f6215625e33a79a3ddd8c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Пьяный водитель "Жигулей" выехал на тротуар с пешеходами в мордовском поселке, где сбил женщину и коляску с младенцем, сообщает МВД по Мордовии в Telegram-канале. ДТП произошло во вторник в 20.30 в Зубово-Полянском районе в поселке Явас напротив дома №16 по улице Советской. "Водитель ВАЗ-21070, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, а также детскую коляску. В результате ДТП 61-летняя женщина и 8-месячный мальчик с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230730/malchik-1887259694.html
зубово-полянский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887758119_0:262:450:600_1920x0_80_0_0_200bb53b7c95cb11c46b32dc7d46d807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зубово-полянский район, республика мордовия
Происшествия, Зубово-Полянский район, Республика Мордовия
В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской
В мордовском поселке Явас пьяный водитель сбил женщину и коляску с младенцем