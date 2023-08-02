https://ria.ru/20230802/mordoviya-1887758841.html

В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской

В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской - РИА Новости, 02.08.2023

В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской

Пьяный водитель "Жигулей" выехал на тротуар с пешеходами в мордовском поселке, где сбил женщину и коляску с младенцем, сообщает МВД по Мордовии в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T12:25

2023-08-02T12:25

2023-08-02T12:25

происшествия

зубово-полянский район

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Пьяный водитель "Жигулей" выехал на тротуар с пешеходами в мордовском поселке, где сбил женщину и коляску с младенцем, сообщает МВД по Мордовии в Telegram-канале. ДТП произошло во вторник в 20.30 в Зубово-Полянском районе в поселке Явас напротив дома №16 по улице Советской. "Водитель ВАЗ-21070, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, а также детскую коляску. В результате ДТП 61-летняя женщина и 8-месячный мальчик с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230730/malchik-1887259694.html

зубово-полянский район

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происшествия, зубово-полянский район, республика мордовия