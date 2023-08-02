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В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской - РИА Новости, 02.08.2023
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12:25 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/mordoviya-1887758841.html
В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской
В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской - РИА Новости, 02.08.2023
В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской
Пьяный водитель "Жигулей" выехал на тротуар с пешеходами в мордовском поселке, где сбил женщину и коляску с младенцем, сообщает МВД по Мордовии в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:25
2023-08-02T12:25
происшествия
зубово-полянский район
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Пьяный водитель "Жигулей" выехал на тротуар с пешеходами в мордовском поселке, где сбил женщину и коляску с младенцем, сообщает МВД по Мордовии в Telegram-канале. ДТП произошло во вторник в 20.30 в Зубово-Полянском районе в поселке Явас напротив дома №16 по улице Советской. "Водитель ВАЗ-21070, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, а также детскую коляску. В результате ДТП 61-летняя женщина и 8-месячный мальчик с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения республики", - говорится в сообщении.
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зубово-полянский район
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происшествия, зубово-полянский район, республика мордовия
Происшествия, Зубово-Полянский район, Республика Мордовия
В Мордовии пьяный водитель сбил пешехода с коляской

В мордовском поселке Явас пьяный водитель сбил женщину и коляску с младенцем

© Фото : МВД по Республике МордовияПоследствия ДТП с участием автомобиля "ВАЗ-21070", наехавшего на пешехода с коляской
Последствия ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21070, наехавшего на пешехода с коляской - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : МВД по Республике Мордовия
Последствия ДТП с участием автомобиля "ВАЗ-21070", наехавшего на пешехода с коляской
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Пьяный водитель "Жигулей" выехал на тротуар с пешеходами в мордовском поселке, где сбил женщину и коляску с младенцем, сообщает МВД по Мордовии в Telegram-канале.
ДТП произошло во вторник в 20.30 в Зубово-Полянском районе в поселке Явас напротив дома №16 по улице Советской.
«
"Водитель ВАЗ-21070, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, а также детскую коляску. В результате ДТП 61-летняя женщина и 8-месячный мальчик с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения республики", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЗубово-Полянский районРеспублика Мордовия
 
 
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