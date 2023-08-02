https://ria.ru/20230802/mid-1887750199.html

Киев атаками БПЛА уподобился международным террористам, заявили в МИД

Киев атаками БПЛА уподобился международным террористам, заявили в МИД - РИА Новости, 02.08.2023

Киев атаками БПЛА уподобился международным террористам, заявили в МИД

Украинские войска, запуская БПЛА по зданиям "Москва-Сити", уподобляются международным террористам, атаковавшим башни-близнецы в Нью-Йорке, хотя сравнивать... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:50

2023-08-02T11:50

2023-08-02T11:50

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска, запуская БПЛА по зданиям "Москва-Сити", уподобляются международным террористам, атаковавшим башни-близнецы в Нью-Йорке, хотя сравнивать теракты нельзя, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Украинские неонацисты, запуская летательные аппараты в мирные офисные здания, действовали по сценарию их предшественников, международных террористов, которые атаковали таким образом многие гражданские объекты, в том числе такие же атаки, да, с другим масштабом поражения, но были в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что нельзя сравнивать эти атаки, это даже кощунственно - сравнивать теракты по степени ущерба, поражения и убийства. "Но не видеть этой методологии, которую обычно используют террористы, а сейчас эти же террористические методы подхватил киевский режим, просто невозможно", - заключила представитель МИД РФ. Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Как уточнял РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорания после попадания дрона самолетного типа в башне не было.

https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887683950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, мария захарова, сергей собянин