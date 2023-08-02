https://ria.ru/20230802/meropriyatiya-1887682411.html

Ефимов: на Московском урбанфоруме пройдет цикл мероприятий по экономике

Ефимов: на Московском урбанфоруме пройдет цикл мероприятий по экономике - РИА Новости, 02.08.2023

Ефимов: на Московском урбанфоруме пройдет цикл мероприятий по экономике

Цикл деловых и развлекательных мероприятий, посвященных развитию экономики столицы, будет проведен на крупнейших площадках во время 12-го Московского... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:10

2023-08-02T14:10

2023-08-02T14:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Цикл деловых и развлекательных мероприятий, посвященных развитию экономики столицы, будет проведен на крупнейших площадках во время 12-го Московского урбанистического форума, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В деловой программе урбанистического форума представят программу эффективного перепрофилирования неиспользуемых городских пространств и объектов недвижимости. Особое внимание – бывшим промзонам, которые должны превратиться в уютные пространства для отдыха москвичей."Сегодня столица лидирует в рейтингах состояния инвестиционного климата и эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ. Развитие городских агломераций, адаптация различных отраслей к санкционному давлению, скрытые ресурсы и новые точки роста российской экономики будут обсуждаться в ходе экспертных дискуссий, которые пройдут в рамках деловой программы Московского урбанистического форума в этом году", - сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.На МУФ-2023 в рамках реализации программы комплексного развития территорий планируется подписание ряда соглашений с представителями бизнеса."Экономика Москвы доказала свою устойчивость и способность к развитию в любых, даже самых неблагоприятных условиях", - отметил заместитель мэра столицы.В этом году на урбанистическом форуме будет представлено много развлекательных мероприятий на любой вкус, которые так или иначе расскажут о развитии экономики столичной агломерации.Например, на территории спорткомплекса "Лужники" можно стать зрителем впечатляющего финала 5-й Спартакиады "Моспром" - главного спортивного события для промышленников Москвы. В этом году к списку соревновательных видов спорта добавятся тэг-регби и дартс.На тему московской промышленности будет проведена интеллектуальная игра-квиз. А необходимую для победы информацию можно почерпнуть в цикле лекций, где расскажут о тенденциях развития экономики города и архитектуре столицы.Лекции будут читать и на еще одной площадке форума – в парке "Зарядье". Светила экономической науки, практики-бизнесмены и популярные блогеры расскажут о том, как открыть свое дело и поделятся секретами процветания. Для тех, кто уже сделал первые шаги в бизнесе, будет проведен специализированный мастер-класс о преимуществах использования Портала поставщиков.Повышению производительности труда будет посвящен в "Зарядье" весь день 25 августа. Начнется он с торжественного награждения наставников-практиков. А 30 августа, накануне начала учебного года, для студентов московских вузов выступят ученые-эксперты и крупнейшие работодатели столицы. В финале дня лучшие студенты крупнейших вузов Москвы сойдутся в дебатах по экономическим вопросам.Финальной точкой в списке мероприятий, посвященных повышению экономической грамотности москвичей, станет цикл лекций "Женский диалог", который пройдет шестого сентября. Женщинам, а также всем интересующимся, расскажут о грамотных инвестициях в экономику города.Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября на четырех крупнейших площадках города – помимо "Лужников" и "Зарядья" мероприятия форума состоятся в Манеже и "Гостином дворе".

https://ria.ru/20230711/kapsula-1883506780.html

https://realty.ria.ru/20230712/efimov-1883688371.html

https://ria.ru/20230726/ekskursii-1887435460.html

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)