https://ria.ru/20230802/literatura-1887821991.html

В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы

В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы - РИА Новости, 02.08.2023

В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы

Школы новых регионов РФ полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, туда было направлено 7,5 миллиона книг, сообщил глава Минпросвещения Сергей... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:55

2023-08-02T16:55

2023-08-02T17:07

общество

россия

сергей кравцов

владимир путин

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школы новых регионов РФ полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, туда было направлено 7,5 миллиона книг, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Для начала нового учебного года направили в новые регионы 7,5 миллиона учебников и учебной литературы, то есть полностью обеспечили все школы уже с 1 сентября 2022 года", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.

https://ria.ru/20230802/obrazovanie-1887822591.html

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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин