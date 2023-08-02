https://ria.ru/20230802/literatura-1887821991.html
В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы
В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы - РИА Новости, 02.08.2023
В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы
Школы новых регионов РФ полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, туда было направлено 7,5 миллиона книг, сообщил глава Минпросвещения Сергей... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:55
2023-08-02T16:55
2023-08-02T17:07
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819987164_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_9f2635f9e36f266e7d63c7042b811414.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школы новых регионов РФ полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, туда было направлено 7,5 миллиона книг, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Для начала нового учебного года направили в новые регионы 7,5 миллиона учебников и учебной литературы, то есть полностью обеспечили все школы уже с 1 сентября 2022 года", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.
https://ria.ru/20230802/obrazovanie-1887822591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819987164_182:0:1889:1280_1920x0_80_0_0_e95f5d42f7bb71024a2a2b94323d0090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы
Кравцов сообщил, что в новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и учебной литературы