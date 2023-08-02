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В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы - РИА Новости, 02.08.2023
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16:55 02.08.2023 (обновлено: 17:07 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/literatura-1887821991.html
В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы
В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы - РИА Новости, 02.08.2023
В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы
Школы новых регионов РФ полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, туда было направлено 7,5 миллиона книг, сообщил глава Минпросвещения Сергей... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T16:55
2023-08-02T17:07
общество
россия
сергей кравцов
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школы новых регионов РФ полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, туда было направлено 7,5 миллиона книг, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Для начала нового учебного года направили в новые регионы 7,5 миллиона учебников и учебной литературы, то есть полностью обеспечили все школы уже с 1 сентября 2022 года", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.
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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
В новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и литературы

Кравцов сообщил, что в новые регионы направили 7,5 миллиона учебников и учебной литературы

© Pixabay / StockSnapМужчина в библиотеке
Мужчина в библиотеке - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Pixabay / StockSnap
Мужчина в библиотеке . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школы новых регионов РФ полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, туда было направлено 7,5 миллиона книг, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Для начала нового учебного года направили в новые регионы 7,5 миллиона учебников и учебной литературы, то есть полностью обеспечили все школы уже с 1 сентября 2022 года", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Путин поручил взять на контроль финансирование образования в регионах
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