https://ria.ru/20230802/lipetsk-1887733927.html

Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке

Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке - РИА Новости, 02.08.2023

Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке

Жители Липецка сдали в переработку 300 килограммов пластиковых крышечек за день в рамках экофестиваля "Все циклично", который прошел в парке Победы города... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:37

2023-08-02T10:37

2023-08-02T10:37

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Жители Липецка сдали в переработку 300 килограммов пластиковых крышечек за день в рамках экофестиваля "Все циклично", который прошел в парке Победы города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, участие в нем приняли более 800 жителей города. Как бережливый подход может помочь природе, рассказали на нескольких площадках фестиваля. Артамонов отметил, что в парке принималось и сырье на переработку. В экошкаф жители принесли 10 пакетов поношенной одежды, а велошредер измельчил почти 300 килограммов пластиковых крышечек. Переплавить их можно было здесь же — в подставки для телефона и брелоки. Еще один аппарат делал из пластиковых пакетов прочную ткань, из которой потом шили сумки-шопперы. "Бережное отношение к вещам, природе — принцип, по которому будет строиться общество будущего. Раздельный сбор и переработка могут решить целый спектр вопросов. Спасибо волонтерам, организациям, которые рассказывают и показывают, что в экологии все зависит от действий каждого человека", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230801/dk-1887628239.html

липецк

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Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов