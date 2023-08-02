https://ria.ru/20230802/lipetsk-1887733927.html
Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке
Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке - РИА Новости, 02.08.2023
Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке
Жители Липецка сдали в переработку 300 килограммов пластиковых крышечек за день в рамках экофестиваля "Все циклично", который прошел в парке Победы города... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:37
2023-08-02T10:37
2023-08-02T10:37
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Жители Липецка сдали в переработку 300 килограммов пластиковых крышечек за день в рамках экофестиваля "Все циклично", который прошел в парке Победы города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, участие в нем приняли более 800 жителей города. Как бережливый подход может помочь природе, рассказали на нескольких площадках фестиваля. Артамонов отметил, что в парке принималось и сырье на переработку. В экошкаф жители принесли 10 пакетов поношенной одежды, а велошредер измельчил почти 300 килограммов пластиковых крышечек. Переплавить их можно было здесь же — в подставки для телефона и брелоки. Еще один аппарат делал из пластиковых пакетов прочную ткань, из которой потом шили сумки-шопперы. "Бережное отношение к вещам, природе — принцип, по которому будет строиться общество будущего. Раздельный сбор и переработка могут решить целый спектр вопросов. Спасибо волонтерам, организациям, которые рассказывают и показывают, что в экологии все зависит от действий каждого человека", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230801/dk-1887628239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Жители Липецка сдали в переработку 300 килограммов пластиковых крышечек за день в рамках экофестиваля "Все циклично", который прошел в парке Победы города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, участие в нем приняли более 800 жителей города. Как бережливый подход может помочь природе, рассказали на нескольких площадках фестиваля.
Новый ДК открылся в Елецком районе Липецкой области в рамках нацпроекта
Артамонов отметил, что в парке принималось и сырье на переработку. В экошкаф жители принесли 10 пакетов поношенной одежды, а велошредер измельчил почти 300 килограммов пластиковых крышечек. Переплавить их можно было здесь же — в подставки для телефона и брелоки. Еще один аппарат делал из пластиковых пакетов прочную ткань, из которой потом шили сумки-шопперы.
"Бережное отношение к вещам, природе — принцип, по которому будет строиться общество будущего. Раздельный сбор и переработка могут решить целый спектр вопросов. Спасибо волонтерам, организациям, которые рассказывают и показывают, что в экологии все зависит от действий каждого человека", - сказал Артамонов
.