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Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке - РИА Новости, 02.08.2023
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Липецкая область
 
10:37 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/lipetsk-1887733927.html
Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке
Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке - РИА Новости, 02.08.2023
Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке
Жители Липецка сдали в переработку 300 килограммов пластиковых крышечек за день в рамках экофестиваля "Все циклично", который прошел в парке Победы города... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:37
2023-08-02T10:37
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Жители Липецка сдали в переработку 300 килограммов пластиковых крышечек за день в рамках экофестиваля "Все циклично", который прошел в парке Победы города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, участие в нем приняли более 800 жителей города. Как бережливый подход может помочь природе, рассказали на нескольких площадках фестиваля. Артамонов отметил, что в парке принималось и сырье на переработку. В экошкаф жители принесли 10 пакетов поношенной одежды, а велошредер измельчил почти 300 килограммов пластиковых крышечек. Переплавить их можно было здесь же — в подставки для телефона и брелоки. Еще один аппарат делал из пластиковых пакетов прочную ткань, из которой потом шили сумки-шопперы. "Бережное отношение к вещам, природе — принцип, по которому будет строиться общество будущего. Раздельный сбор и переработка могут решить целый спектр вопросов. Спасибо волонтерам, организациям, которые рассказывают и показывают, что в экологии все зависит от действий каждого человека", - сказал Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Экофестиваль "Все циклично" прошел в Липецке

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Жители Липецка сдали в переработку 300 килограммов пластиковых крышечек за день в рамках экофестиваля "Все циклично", который прошел в парке Победы города Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, участие в нем приняли более 800 жителей города. Как бережливый подход может помочь природе, рассказали на нескольких площадках фестиваля.
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Артамонов отметил, что в парке принималось и сырье на переработку. В экошкаф жители принесли 10 пакетов поношенной одежды, а велошредер измельчил почти 300 килограммов пластиковых крышечек. Переплавить их можно было здесь же — в подставки для телефона и брелоки. Еще один аппарат делал из пластиковых пакетов прочную ткань, из которой потом шили сумки-шопперы.
"Бережное отношение к вещам, природе — принцип, по которому будет строиться общество будущего. Раздельный сбор и переработка могут решить целый спектр вопросов. Спасибо волонтерам, организациям, которые рассказывают и показывают, что в экологии все зависит от действий каждого человека", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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