https://ria.ru/20230802/lechenie-1887803402.html

Мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро, отправили на лечение

Мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро, отправили на лечение - РИА Новости, 02.08.2023

Мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро, отправили на лечение

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение Владимира Кизика, который в марте без каких-либо причин столкнул подростка под поезд в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:36

2023-08-02T15:36

2023-08-02T15:45

происшествия

московский метрополитен

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887805248_0:0:1998:1124_1920x0_80_0_0_fe0d174b9bf9f8a3b39f7e7c724958bc.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дорогомиловский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение Владимира Кизика, который в марте без каких-либо причин столкнул подростка под поезд в метро, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена Дорогомиловский районный суд применил к мужчине, толкнувшего несовершеннолетнего под электропоезд, принудительные меры медицинского характера. По решению суда мужчина направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что постановление суда в законную силу не вступило.Инцидент произошел 9 марта на станции "Киевская" Кольцевой линии. Прямо перед приближающимся поездом 61-летний Владимир Кизик подошел к подростку и толкнул его под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил.Мужчину скрутил один из пассажиров. В полиции Кизик сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, конфликта с подростком у него не было. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство.Как рассказали РИА Новости главврач психиатрической клинической больницы №1, пациентом которой был страдающий шизофренией Кизик, и источник в правоохранительных органах, мужчину 9 марта выписали из больницы, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел.Согласно заключению экспертов, в период инкриминируемого Кизику деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская" На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали. 2023-08-02T15:36 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва