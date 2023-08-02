https://ria.ru/20230802/lechenie-1887803402.html
Мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро, отправили на лечение
Мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро, отправили на лечение - РИА Новости, 02.08.2023
Мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро, отправили на лечение
Дорогомиловский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение Владимира Кизика, который в марте без каких-либо причин столкнул подростка под поезд в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:36
2023-08-02T15:36
2023-08-02T15:45
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дорогомиловский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение Владимира Кизика, который в марте без каких-либо причин столкнул подростка под поезд в метро, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена Дорогомиловский районный суд применил к мужчине, толкнувшего несовершеннолетнего под электропоезд, принудительные меры медицинского характера. По решению суда мужчина направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что постановление суда в законную силу не вступило.Инцидент произошел 9 марта на станции "Киевская" Кольцевой линии. Прямо перед приближающимся поездом 61-летний Владимир Кизик подошел к подростку и толкнул его под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил.Мужчину скрутил один из пассажиров. В полиции Кизик сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, конфликта с подростком у него не было. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство.Как рассказали РИА Новости главврач психиатрической клинической больницы №1, пациентом которой был страдающий шизофренией Кизик, и источник в правоохранительных органах, мужчину 9 марта выписали из больницы, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел.Согласно заключению экспертов, в период инкриминируемого Кизику деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
https://ria.ru/20230323/psikhiatriya-1859568517.html
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Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская"
На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали.
2023-08-02T15:36
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РИА Новости
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происшествия, московский метрополитен, москва
Происшествия, Московский метрополитен, Москва
Мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро, отправили на лечение
Мужчину, толкнувшего подростка под поезд метро, отправили на принудительное лечение
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Дорогомиловский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение Владимира Кизика, который в марте без каких-либо причин столкнул подростка под поезд в метро, сообщает пресс-служба
столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена
Дорогомиловский районный суд применил к мужчине, толкнувшего несовершеннолетнего под электропоезд, принудительные меры медицинского характера. По решению суда мужчина направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление суда в законную силу не вступило.
Инцидент произошел 9 марта на станции "Киевская" Кольцевой линии. Прямо перед приближающимся поездом 61-летний Владимир Кизик подошел к подростку и толкнул его под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил.
Мужчину скрутил один из пассажиров. В полиции Кизик сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, конфликта с подростком у него не было. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Как рассказали РИА Новости главврач психиатрической клинической больницы №1, пациентом которой был страдающий шизофренией Кизик, и источник в правоохранительных органах, мужчину 9 марта выписали из больницы, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел.
Согласно заключению экспертов, в период инкриминируемого Кизику деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Карательная психиатрия не нужна, но спасать людей надо