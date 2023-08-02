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В Красноярске очередь в травмпункт теперь можно отследить в онлайн-режиме
В Красноярске очередь в травмпункт теперь можно отследить в онлайн-режиме - РИА Новости, 02.08.2023
В Красноярске очередь в травмпункт теперь можно отследить в онлайн-режиме
Сервис, отображающий на карте загруженность травмпунктов, количество пациентов в очереди в кабинет врача-травматолога в реальном времени, появился в... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T07:44
2023-08-02T07:44
2023-08-02T07:44
общество
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красноярский край
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Сервис, отображающий на карте загруженность травмпунктов, количество пациентов в очереди в кабинет врача-травматолога в реальном времени, появился в Красноярске, сообщает пресс-служба минздрава региона. По ее данным, работы велись в рамках информатизации отрасли по нацпроекту "Здравоохранение". Отмечается, что от жителей поступали многочисленные обращения на большие очереди в травмпунктах. "С 1 августа в Красноярске в тестовом режиме заработал сервис, отображающий на карте загруженность травмпунктов в реальном времени. Это поможет пациенту выбрать то учреждение, где время ожидания помощи будет меньше. Сервис внедрен, чтобы повысить доступность травматологической помощи для горожан и равномерно распределить нагрузку между шестью учреждениями", - говорится в сообщении. Получить доступ к сервису можно по ссылке: https://trm.kmiac.ru. Q-код и ссылка на сервис будут размещены на информационных стендах и регистратурах учреждений, на официальном сайте министерства здравоохранения Красноярского края, а также тиражированы в социальных сетях. Также в августе к работе имеющихся государственных травматолого-ортопедических отделений присоединится еще один частный травмпункт, который будет принимать пациентов по полису ОМС на правобережье Красноярска.
https://ria.ru/20230802/krasnoyarsk-1887714095.html
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общество, красноярск, красноярский край, здоровье - общество
Общество, Красноярск, Красноярский край, Здоровье - Общество
В Красноярске очередь в травмпункт теперь можно отследить в онлайн-режиме
Красноярский Минздрав: очередь в травмпункт теперь можно отследить в онлайн-режиме
КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Сервис, отображающий на карте загруженность травмпунктов, количество пациентов в очереди в кабинет врача-травматолога в реальном времени, появился в Красноярске, сообщает пресс-служба минздрава региона.
По ее данным, работы велись в рамках информатизации отрасли по нацпроекту "Здравоохранение".
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Отмечается, что от жителей поступали многочисленные обращения на большие очереди в травмпунктах.
"С 1 августа в Красноярске в тестовом режиме заработал сервис, отображающий на карте загруженность травмпунктов в реальном времени. Это поможет пациенту выбрать то учреждение, где время ожидания помощи будет меньше. Сервис внедрен, чтобы повысить доступность травматологической помощи для горожан и равномерно распределить нагрузку между шестью учреждениями", - говорится в сообщении.
Получить доступ к сервису можно по ссылке: https://trm.kmiac.ru. Q-код и ссылка на сервис будут размещены на информационных стендах и регистратурах учреждений, на официальном сайте министерства здравоохранения Красноярского края
, а также тиражированы в социальных сетях. Также в августе к работе имеющихся государственных травматолого-ортопедических отделений присоединится еще один частный травмпункт, который будет принимать пациентов по полису ОМС на правобережье Красноярска.
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