https://ria.ru/20230802/krasnoyarsk-1887714095.html
В Красноярске в рамках нацпроекта благоустроят 34 двора
В Красноярске в рамках нацпроекта благоустроят 34 двора - РИА Новости, 02.08.2023
В Красноярске в рамках нацпроекта благоустроят 34 двора
Более 30 придомовых территорий будет благоустроено в Красноярске в 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается на официальном РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T07:38
2023-08-02T07:38
2023-08-02T07:38
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КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Более 30 придомовых территорий будет благоустроено в Красноярске в 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается на официальном портале Красноярского края. "Общественная комиссия по развитию городской среды в Красноярске утвердила список из 34 дворов, которые планируется благоустроить в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом России. Были рассмотрены все заявки от жителей города, пожелавших принять участие в программе и получить бюджетное финансирование. В администрации районов в этом году поступила 81 заявка", - говорится в сообщении. В комиссию входят представители общественности, депутаты Красноярского городского Совета, представители управляющих компаний и ТСЖ, юристы, ветераны, строители, архитекторы, представители районной и городской администрации. На ремонт дворов из федерального, краевого и городского бюджетов в следующем году будет выделено 135 миллионов рублей. Также комиссия утвердила и резервный список. Это дворы, которые будут отремонтированы, если при отборе подрядчиков образуется экономия либо поступят дополнительные средства из бюджета. Если двор подавал заявку, но не добрал баллы и не попал в план, то принять участие в программе можно будет снова, в следующем году. Участие в программе проходит по инициативе жителей. Они должны поработать со своей управляющей компанией, провести общие собрания, утвердить эскизные проекты будущего благоустройства и размер софинансирования. По условиям проекта жители должны быть готовы оплатить от 2 до 20% стоимости благоустройства со счета своего дома. "С каждым годом интерес жителей к участию в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" растет. За годы своей реализации она стала эффективным инструментом в создании сторонников развития Красноярска, выстраивания открытого муниципального диалога. Эту работу будем продолжать", – сказал глава города Владислав Логинов. Благоустройство дворов по нацпроекту в Красноярске идет с 2017 года. За это время благоустроены 652 придомовые территории.
https://ria.ru/20230727/derevya-1886604891.html
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красноярский край, красноярск, общество, россия, тсж
Красноярский край, Красноярск, Общество, Россия, ТСЖ
В Красноярске в рамках нацпроекта благоустроят 34 двора
В Красноярске в 2024 году в рамках нацпроекта благоустроят 34 двора
КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Более 30 придомовых территорий будет благоустроено в Красноярске в 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщается на официальном портале Красноярского края.
«
"Общественная комиссия по развитию городской среды в Красноярске утвердила список из 34 дворов, которые планируется благоустроить в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом России. Были рассмотрены все заявки от жителей города, пожелавших принять участие в программе и получить бюджетное финансирование. В администрации районов в этом году поступила 81 заявка", - говорится в сообщении.
В комиссию входят представители общественности, депутаты Красноярского городского Совета, представители управляющих компаний и ТСЖ
, юристы, ветераны, строители, архитекторы, представители районной и городской администрации.
На ремонт дворов из федерального, краевого и городского бюджетов в следующем году будет выделено 135 миллионов рублей. Также комиссия утвердила и резервный список. Это дворы, которые будут отремонтированы, если при отборе подрядчиков образуется экономия либо поступят дополнительные средства из бюджета. Если двор подавал заявку, но не добрал баллы и не попал в план, то принять участие в программе можно будет снова, в следующем году.
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Участие в программе проходит по инициативе жителей. Они должны поработать со своей управляющей компанией, провести общие собрания, утвердить эскизные проекты будущего благоустройства и размер софинансирования. По условиям проекта жители должны быть готовы оплатить от 2 до 20% стоимости благоустройства со счета своего дома.
"С каждым годом интерес жителей к участию в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" растет. За годы своей реализации она стала эффективным инструментом в создании сторонников развития Красноярска, выстраивания открытого муниципального диалога. Эту работу будем продолжать", – сказал глава города Владислав Логинов.
Благоустройство дворов по нацпроекту в Красноярске идет с 2017 года. За это время благоустроены 652 придомовые территории.
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