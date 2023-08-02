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Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина - РИА Новости, 02.08.2023
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Культура
 
17:26 02.08.2023 (обновлено: 17:28 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/knigi-1887831378.html
Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина
Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина - РИА Новости, 02.08.2023
Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина
Школьные библиотеки новых регионов РФ получат в том числе книги Захара Прилепина, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:26
2023-08-02T17:28
россия
захар прилепин
сергей кравцов
владимир путин
общество
культура
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школьные библиотеки новых регионов РФ получат в том числе книги Захара Прилепина, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Комплекты книг, которые получат школьные библиотеки, включают произведения для чтения для всех уровней образования. Нами утвержден и направлен в Минцифры соответствующий перечень. В нем около 200 преимущественно российских авторов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина. Для младших школьников туда вошли, в частности, произведения Агнии Барто, Константина Паустовского, Самуила Маршака, басни Ивана Крылова, сборники русских народных сказок, добавил министр. "Для основной школы - бессмертная классика. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, стихи Гамзатова, военная поэзия Твардовского. Для старших классов это Достоевский, Островский, Булгаков, Цветаева и Ахматова, Мандельштам, Бродский. Из современных авторов, например, Захар Прилепин", - сказал Кравцов. Он подчеркнул, что все комплекты книг будут поставлены во все школьные библиотеки, общее количество переданных книг составит почти 2 миллиона экземпляров.
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россия, захар прилепин, сергей кравцов, владимир путин, общество
Россия, Захар Прилепин, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Общество, Культура
Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина

Министр Кравцов: школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЧитательницы в библиотеке
Читательницы в библиотеке - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школьные библиотеки новых регионов РФ получат в том числе книги Захара Прилепина, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Комплекты книг, которые получат школьные библиотеки, включают произведения для чтения для всех уровней образования. Нами утвержден и направлен в Минцифры соответствующий перечень. В нем около 200 преимущественно российских авторов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Для младших школьников туда вошли, в частности, произведения Агнии Барто, Константина Паустовского, Самуила Маршака, басни Ивана Крылова, сборники русских народных сказок, добавил министр.
"Для основной школы - бессмертная классика. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, стихи Гамзатова, военная поэзия Твардовского. Для старших классов это Достоевский, Островский, Булгаков, Цветаева и Ахматова, Мандельштам, Бродский. Из современных авторов, например, Захар Прилепин", - сказал Кравцов.
Он подчеркнул, что все комплекты книг будут поставлены во все школьные библиотеки, общее количество переданных книг составит почти 2 миллиона экземпляров.
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КультураРоссияЗахар ПрилепинСергей КравцовВладимир ПутинОбщество
 
 
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