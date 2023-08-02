https://ria.ru/20230802/knigi-1887831378.html

Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина

Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина - РИА Новости, 02.08.2023

Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина

Школьные библиотеки новых регионов РФ получат в том числе книги Захара Прилепина, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T17:26

2023-08-02T17:26

2023-08-02T17:28

россия

захар прилепин

сергей кравцов

владимир путин

общество

культура

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школьные библиотеки новых регионов РФ получат в том числе книги Захара Прилепина, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Комплекты книг, которые получат школьные библиотеки, включают произведения для чтения для всех уровней образования. Нами утвержден и направлен в Минцифры соответствующий перечень. В нем около 200 преимущественно российских авторов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина. Для младших школьников туда вошли, в частности, произведения Агнии Барто, Константина Паустовского, Самуила Маршака, басни Ивана Крылова, сборники русских народных сказок, добавил министр. "Для основной школы - бессмертная классика. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, стихи Гамзатова, военная поэзия Твардовского. Для старших классов это Достоевский, Островский, Булгаков, Цветаева и Ахматова, Мандельштам, Бродский. Из современных авторов, например, Захар Прилепин", - сказал Кравцов. Он подчеркнул, что все комплекты книг будут поставлены во все школьные библиотеки, общее количество переданных книг составит почти 2 миллиона экземпляров.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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россия, захар прилепин, сергей кравцов, владимир путин, общество