https://ria.ru/20230802/knigi-1887831378.html
Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина
Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина - РИА Новости, 02.08.2023
Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина
Школьные библиотеки новых регионов РФ получат в том числе книги Захара Прилепина, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T17:26
2023-08-02T17:26
2023-08-02T17:28
россия
захар прилепин
сергей кравцов
владимир путин
общество
культура
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школьные библиотеки новых регионов РФ получат в том числе книги Захара Прилепина, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Комплекты книг, которые получат школьные библиотеки, включают произведения для чтения для всех уровней образования. Нами утвержден и направлен в Минцифры соответствующий перечень. В нем около 200 преимущественно российских авторов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина. Для младших школьников туда вошли, в частности, произведения Агнии Барто, Константина Паустовского, Самуила Маршака, басни Ивана Крылова, сборники русских народных сказок, добавил министр. "Для основной школы - бессмертная классика. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, стихи Гамзатова, военная поэзия Твардовского. Для старших классов это Достоевский, Островский, Булгаков, Цветаева и Ахматова, Мандельштам, Бродский. Из современных авторов, например, Захар Прилепин", - сказал Кравцов. Он подчеркнул, что все комплекты книг будут поставлены во все школьные библиотеки, общее количество переданных книг составит почти 2 миллиона экземпляров.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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россия, захар прилепин, сергей кравцов, владимир путин, общество
Россия, Захар Прилепин, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Общество, Культура
Школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина
Министр Кравцов: школьные библиотеки в новых регионах получат книги Захара Прилепина
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школьные библиотеки новых регионов РФ получат в том числе книги Захара Прилепина, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Комплекты книг, которые получат школьные библиотеки, включают произведения для чтения для всех уровней образования. Нами утвержден и направлен в Минцифры соответствующий перечень. В нем около 200 преимущественно российских авторов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина
.
Для младших школьников туда вошли, в частности, произведения Агнии Барто
, Константина Паустовского
, Самуила Маршака
, басни Ивана Крылова
, сборники русских народных сказок, добавил министр.
"Для основной школы - бессмертная классика. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов, стихи Гамзатова, военная поэзия Твардовского. Для старших классов это Достоевский, Островский, Булгаков, Цветаева и Ахматова, Мандельштам, Бродский. Из современных авторов, например, Захар Прилепин", - сказал Кравцов.
Он подчеркнул, что все комплекты книг будут поставлены во все школьные библиотеки, общее количество переданных книг составит почти 2 миллиона экземпляров.
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