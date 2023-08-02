https://ria.ru/20230802/knigi-1887821663.html

Библиотеки в новых регионах получат 2,5 миллиона книг, заявил Путин

Библиотеки в новых регионах получат 2,5 миллиона книг, заявил Путин - РИА Новости, 02.08.2023

Библиотеки в новых регионах получат 2,5 миллиона книг, заявил Путин

Библиотеки новых регионов России получат 2,5 миллиона экземпляров книг, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T16:53

2023-08-02T16:53

2023-08-02T17:03

владимир путин

культура

донбасс

российский книжный союз

образование - общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Библиотеки новых регионов России получат 2,5 миллиона экземпляров книг, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, дополнить отечественной и зарубежной литературой", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Поэтому в ближайшее время, по словам главы государства, библиотеки пополнят книгами."В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров", - сказал он.

https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882375980.html

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владимир путин, донбасс, российский книжный союз, образование - общество