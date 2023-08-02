https://ria.ru/20230802/kndr-1887713788.html

В КНДР расценили действия Франции как враждебные

В КНДР расценили действия Франции как враждебные - РИА Новости, 02.08.2023

В КНДР расценили действия Франции как враждебные

Действия Франции, которая без учета крайне напряженной обстановки на Корейском полуострове перебрасывает в регион свои самолеты и проводит учения с Южной... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T07:34

2023-08-02T07:34

2023-08-02T07:34

в мире

франция

корейский полуостров

южная корея

оон

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 2 авг – РИА Новости. Действия Франции, которая без учета крайне напряженной обстановки на Корейском полуострове перебрасывает в регион свои самолеты и проводит учения с Южной Кореей, нельзя рассматривать иначе как намерение относиться к КНДР как к "врагу", говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) мнении научного сотрудника северокорейского Корейско-Европейского общества Рю Гён Чхоля. Франция и Южная Корея на прошлой неделе впервые провели совместные учения ВВС в рамках французской миссии "Pegase", что подразумевает развертывание авиационных средств в Восточной и Южной Азии для демонстрации приверженности страны обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Учения, прошедшие в течение двух дней 25-26 июля, включали дозаправку в воздухе и совместный полет в память о военнослужащих ООН, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов. В Северной Корее резко осудили проведение учений, назвав их "безответственным" и "провокационным" поступком, усиливающим напряженность на остром Корейском полуострове, и угрожающим безопасности КНДР. Как отмечает исследователь, ситуация на Корейском полуострове и так крайне напряженная и находится "на грани войны" на фоне создания США и Южной Кореей консультативной группы по вопросам в ядерной сфере (NCG), а также переброса в регион ядерных стратегических вооружений. "Именно в такой момент Франция перебросила свои истребители на Корейский полуостров, который де-юре находится в военном положении, - это не может объясняться иначе, кроме как намерение относиться к КНДР как к врагу", - говорит ученый, добавляя, что хотел бы посмотреть на реакцию Франции, если бы чужие самолеты появились над проливом Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) и "угрожали безопасности Парижа". По словам Рю Гён Чхоля, Франции стоит "уладить нерешенные проблемы у себя дома", где якобы углубляется "раскол в обществе", вместо того, чтобы "напрасно тратить свою энергию" в АТР. Отмечается, что это уже не первый раз, когда Франция перебрасывает в акваторию вокруг Корейского полуострова военные корабли и патрульные самолеты. "То, что Франция без учета настроения нашего народа и ситуации на Корейском полуострове, которая подходит к грани войны, перебросила истребители в воздушное пространство южнокорейских марионеток, показывает, что она до сих пор не извлекала урок из того, как во время прошлой Корейской войны бессмысленно пролила кровь ради так называемого "союзника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230802/kndr-1887711585.html

https://ria.ru/20230802/yaponiya-1887707755.html

франция

корейский полуостров

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, франция, корейский полуостров, южная корея, оон, кндр (северная корея)