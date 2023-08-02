Рейтинг@Mail.ru
В КНДР расценили действия Франции как враждебные - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/kndr-1887713788.html
В КНДР расценили действия Франции как враждебные
В КНДР расценили действия Франции как враждебные - РИА Новости, 02.08.2023
В КНДР расценили действия Франции как враждебные
Действия Франции, которая без учета крайне напряженной обстановки на Корейском полуострове перебрасывает в регион свои самолеты и проводит учения с Южной... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T07:34
2023-08-02T07:34
в мире
франция
корейский полуостров
южная корея
оон
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155309/76/1553097640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89e653a1860358f9a945d05061bb1029.jpg
СЕУЛ, 2 авг – РИА Новости. Действия Франции, которая без учета крайне напряженной обстановки на Корейском полуострове перебрасывает в регион свои самолеты и проводит учения с Южной Кореей, нельзя рассматривать иначе как намерение относиться к КНДР как к "врагу", говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) мнении научного сотрудника северокорейского Корейско-Европейского общества Рю Гён Чхоля. Франция и Южная Корея на прошлой неделе впервые провели совместные учения ВВС в рамках французской миссии "Pegase", что подразумевает развертывание авиационных средств в Восточной и Южной Азии для демонстрации приверженности страны обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Учения, прошедшие в течение двух дней 25-26 июля, включали дозаправку в воздухе и совместный полет в память о военнослужащих ООН, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов. В Северной Корее резко осудили проведение учений, назвав их "безответственным" и "провокационным" поступком, усиливающим напряженность на остром Корейском полуострове, и угрожающим безопасности КНДР. Как отмечает исследователь, ситуация на Корейском полуострове и так крайне напряженная и находится "на грани войны" на фоне создания США и Южной Кореей консультативной группы по вопросам в ядерной сфере (NCG), а также переброса в регион ядерных стратегических вооружений. "Именно в такой момент Франция перебросила свои истребители на Корейский полуостров, который де-юре находится в военном положении, - это не может объясняться иначе, кроме как намерение относиться к КНДР как к врагу", - говорит ученый, добавляя, что хотел бы посмотреть на реакцию Франции, если бы чужие самолеты появились над проливом Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) и "угрожали безопасности Парижа". По словам Рю Гён Чхоля, Франции стоит "уладить нерешенные проблемы у себя дома", где якобы углубляется "раскол в обществе", вместо того, чтобы "напрасно тратить свою энергию" в АТР. Отмечается, что это уже не первый раз, когда Франция перебрасывает в акваторию вокруг Корейского полуострова военные корабли и патрульные самолеты. "То, что Франция без учета настроения нашего народа и ситуации на Корейском полуострове, которая подходит к грани войны, перебросила истребители в воздушное пространство южнокорейских марионеток, показывает, что она до сих пор не извлекала урок из того, как во время прошлой Корейской войны бессмысленно пролила кровь ради так называемого "союзника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230802/kndr-1887711585.html
https://ria.ru/20230802/yaponiya-1887707755.html
франция
корейский полуостров
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155309/76/1553097640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_107b28c1bc63edfb3bc056b1c0f09aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, корейский полуостров, южная корея, оон, кндр (северная корея)
В мире, Франция, Корейский полуостров, Южная Корея, ООН, КНДР (Северная Корея)
В КНДР расценили действия Франции как враждебные

ЦТАК: Франция демонстрирует намерение относиться к КНДР как к врагу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа улицах Пхеньяна
На улицах Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
На улицах Пхеньяна. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 2 авг – РИА Новости. Действия Франции, которая без учета крайне напряженной обстановки на Корейском полуострове перебрасывает в регион свои самолеты и проводит учения с Южной Кореей, нельзя рассматривать иначе как намерение относиться к КНДР как к "врагу", говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) мнении научного сотрудника северокорейского Корейско-Европейского общества Рю Гён Чхоля.
Франция и Южная Корея на прошлой неделе впервые провели совместные учения ВВС в рамках французской миссии "Pegase", что подразумевает развертывание авиационных средств в Восточной и Южной Азии для демонстрации приверженности страны обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В КНДР обвинили Японию в желании стать военной державой
06:56
Учения, прошедшие в течение двух дней 25-26 июля, включали дозаправку в воздухе и совместный полет в память о военнослужащих ООН, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.
В Северной Корее резко осудили проведение учений, назвав их "безответственным" и "провокационным" поступком, усиливающим напряженность на остром Корейском полуострове, и угрожающим безопасности КНДР.
Как отмечает исследователь, ситуация на Корейском полуострове и так крайне напряженная и находится "на грани войны" на фоне создания США и Южной Кореей консультативной группы по вопросам в ядерной сфере (NCG), а также переброса в регион ядерных стратегических вооружений.
«
"Именно в такой момент Франция перебросила свои истребители на Корейский полуостров, который де-юре находится в военном положении, - это не может объясняться иначе, кроме как намерение относиться к КНДР как к врагу", - говорит ученый, добавляя, что хотел бы посмотреть на реакцию Франции, если бы чужие самолеты появились над проливом Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) и "угрожали безопасности Парижа".
По словам Рю Гён Чхоля, Франции стоит "уладить нерешенные проблемы у себя дома", где якобы углубляется "раскол в обществе", вместо того, чтобы "напрасно тратить свою энергию" в АТР. Отмечается, что это уже не первый раз, когда Франция перебрасывает в акваторию вокруг Корейского полуострова военные корабли и патрульные самолеты.
"То, что Франция без учета настроения нашего народа и ситуации на Корейском полуострове, которая подходит к грани войны, перебросила истребители в воздушное пространство южнокорейских марионеток, показывает, что она до сих пор не извлекала урок из того, как во время прошлой Корейской войны бессмысленно пролила кровь ради так называемого "союзника", - говорится в сообщении.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Эксперт заявил, что ПРО не гарантирует Японии перехват ракет КНДР
03:09
 
В миреФранцияКорейский полуостровЮжная КореяООНКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала