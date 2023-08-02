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В КНДР обвинили Японию в желании стать военной державой - РИА Новости, 02.08.2023
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06:56 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/kndr-1887711585.html
В КНДР обвинили Японию в желании стать военной державой
В КНДР обвинили Японию в желании стать военной державой - РИА Новости, 02.08.2023
В КНДР обвинили Японию в желании стать военной державой
Институт по делам Японии при МИД КНДР заявил, что Токио пытается превратить страну в военную державу под предлогом "окружающих угроз", передает Центральное... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T06:56
2023-08-02T06:56
в мире
япония
сша
токио
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 2 авг – РИА Новости. Институт по делам Японии при МИД КНДР заявил, что Токио пытается превратить страну в военную державу под предлогом "окружающих угроз", передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). По словам научного сотрудника института Ким Соль Хва, Япония в опубликованной на прошлой неделе Белой книге по обороне на 2023 год "оправдала свои происки по превращению страны в военную державу", окружающими угрозами. "Что касается некой "угрозы из окружения", про которую при каждом случае твердит Япония, это не что иное, как дымовая завеса для укрытия их происков по превращению страны в военную державу", - говорится в сообщении. Ким Соль Хва отмечает, что не Россия или Китай, которых Япония в своей Белой книге выделяет как повод для тревоги и стратегический вызов, а США и их союзники являются главной угрозой, "серьезно нарушая мир и безопасность в регионе", создавая различные "конфронтационные альянсы" и перебрасывая в разные точки, включая Корейский полуостров и Тайваньский пролив, ядерные и стратегические вооружения. "Если Япония, активно присоединяющаяся к агрессивным и шовинистическим Индо-Тихоокеанским стратегиям США, не питает вражду к окружающим странам, включая КНДР, то ей не о чем беспокоиться и нечего бояться… В "Белой книге по обороне 2023 года " Япония очередной раз обнаружила свое намерение наращивать военные силы", - подчеркивает Ким Соль Хва, добавляя, что Япония присоединяется к "гегемонистской стратегии США", и, забыв о своих "беспрецедентных прошлых преступлениях" и колонизации Кореи в 20-м веке, приукрашивает "запятнанную кровью агрессивную историю". По словам исследователя, Япония, что во время Второй мировой войны и времен Холодной войны под предлогом "угрозы СССР" совершила "непростительные крупнейшие преступления" перед странами региона АТР, должна подумать об "искренних извинениях" и компенсациях, а также установлении дружественных отношений с соседними странами, вместо того, чтобы "болтать об "угрозе" от окружающих стран". Японское минобороны 27 июля представило очередной ежегодный доклад, в котором назвало военную деятельность КНДР "все более серьезной и непосредственной угрозой национальной безопасности Японии". Оборонное ведомство исходит из наличия у Пхеньяна 20 ядерных боеголовок и возможности нанесения Северной Кореей ядерного удара по японскому архипелагу с использованием баллистических ракет. Кроме того, отмечается активная разработка КНДР ракет, летящих на малых высотах по нестандартным траекториям, а также планирующих гиперзвуковых боевых блоков. Для противодействия северокорейской и другим угрозам японское минобороны в своей Белой книге предлагает многократно нарастить военный бюджет в ближайшие годы по целому ряду направлений. Одним из основных является укрепление возможностей для нанесения ракетных контрударов с целью предотвратить дальнейшие атаки противника. На эти цели планируется выделить 5 триллионов иен (37 миллиардов долларов) - в 25 раз больше, чем в предыдущую пятилетку. Бюджет на укрепление интегрированной системы ПВО и ПРО также предлагается увеличить в три раза - до 3 триллионов иен (22 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20230802/yaponiya-1887707755.html
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япония
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в мире, япония, сша, токио, кндр (северная корея)
В мире, Япония, США, Токио, КНДР (Северная Корея)
В КНДР обвинили Японию в желании стать военной державой

ЦТАК: Япония пытается стать военной державой под предлогом "угрозы" со стороны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 2 авг – РИА Новости. Институт по делам Японии при МИД КНДР заявил, что Токио пытается превратить страну в военную державу под предлогом "окружающих угроз", передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).
По словам научного сотрудника института Ким Соль Хва, Япония в опубликованной на прошлой неделе Белой книге по обороне на 2023 год "оправдала свои происки по превращению страны в военную державу", окружающими угрозами.
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"Что касается некой "угрозы из окружения", про которую при каждом случае твердит Япония, это не что иное, как дымовая завеса для укрытия их происков по превращению страны в военную державу", - говорится в сообщении.
Ким Соль Хва отмечает, что не Россия или Китай, которых Япония в своей Белой книге выделяет как повод для тревоги и стратегический вызов, а США и их союзники являются главной угрозой, "серьезно нарушая мир и безопасность в регионе", создавая различные "конфронтационные альянсы" и перебрасывая в разные точки, включая Корейский полуостров и Тайваньский пролив, ядерные и стратегические вооружения.
«
"Если Япония, активно присоединяющаяся к агрессивным и шовинистическим Индо-Тихоокеанским стратегиям США, не питает вражду к окружающим странам, включая КНДР, то ей не о чем беспокоиться и нечего бояться… В "Белой книге по обороне 2023 года " Япония очередной раз обнаружила свое намерение наращивать военные силы", - подчеркивает Ким Соль Хва, добавляя, что Япония присоединяется к "гегемонистской стратегии США", и, забыв о своих "беспрецедентных прошлых преступлениях" и колонизации Кореи в 20-м веке, приукрашивает "запятнанную кровью агрессивную историю".
По словам исследователя, Япония, что во время Второй мировой войны и времен Холодной войны под предлогом "угрозы СССР" совершила "непростительные крупнейшие преступления" перед странами региона АТР, должна подумать об "искренних извинениях" и компенсациях, а также установлении дружественных отношений с соседними странами, вместо того, чтобы "болтать об "угрозе" от окружающих стран".
Японское минобороны 27 июля представило очередной ежегодный доклад, в котором назвало военную деятельность КНДР "все более серьезной и непосредственной угрозой национальной безопасности Японии". Оборонное ведомство исходит из наличия у Пхеньяна 20 ядерных боеголовок и возможности нанесения Северной Кореей ядерного удара по японскому архипелагу с использованием баллистических ракет. Кроме того, отмечается активная разработка КНДР ракет, летящих на малых высотах по нестандартным траекториям, а также планирующих гиперзвуковых боевых блоков.
Для противодействия северокорейской и другим угрозам японское минобороны в своей Белой книге предлагает многократно нарастить военный бюджет в ближайшие годы по целому ряду направлений. Одним из основных является укрепление возможностей для нанесения ракетных контрударов с целью предотвратить дальнейшие атаки противника. На эти цели планируется выделить 5 триллионов иен (37 миллиардов долларов) - в 25 раз больше, чем в предыдущую пятилетку. Бюджет на укрепление интегрированной системы ПВО и ПРО также предлагается увеличить в три раза - до 3 триллионов иен (22 миллиарда долларов).
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