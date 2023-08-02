https://ria.ru/20230802/khabirov-1887799351.html

Хабиров пообещал помогать мужчине с гранатой, которого он убедил сдаться

Хабиров пообещал помогать мужчине с гранатой, которого он убедил сдаться - РИА Новости, 02.08.2023

Хабиров пообещал помогать мужчине с гранатой, которого он убедил сдаться

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил журналистам, что поручился помогать дезертиру, которого убедил сложить оружие и сдаться правоохранителям. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T15:22

2023-08-02T15:22

2023-08-02T15:22

происшествия

радий хабиров

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика башкортостан

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УФА, 2 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил журналистам, что поручился помогать дезертиру, которого убедил сложить оружие и сдаться правоохранителям. Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Башкирии сообщал, что военнослужащий 1984 года рождения, которого после дезертирства везли на экспертизу к психиатру, угрожает взорвать гранаты на Нагаевском шоссе. Дорогу закрыли, с мужчиной вели переговоры. На место инцидента приехал Хабиров, после разговора с которым он сдался правоохранителям. В переговорах также участвовали два росгвардейца. "Каждый может оступиться, не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон, самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Была задача, чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь. Таким ребятам надо помочь. Хотя еще раз говорю: неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем", - сказал Хабиров после завершения операции. Он поблагодарил росгвардейцев за мужество. "Спасибо сотрудникам Росгвардии, мужественные ребята. Действовали так, чтобы спасти ему жизнь", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20230802/ufa-1887757808.html

республика башкортостан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, радий хабиров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика башкортостан