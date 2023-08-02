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Хабиров пообещал помогать мужчине с гранатой, которого он убедил сдаться - РИА Новости, 02.08.2023
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15:22 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/khabirov-1887799351.html
Хабиров пообещал помогать мужчине с гранатой, которого он убедил сдаться
Хабиров пообещал помогать мужчине с гранатой, которого он убедил сдаться - РИА Новости, 02.08.2023
Хабиров пообещал помогать мужчине с гранатой, которого он убедил сдаться
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил журналистам, что поручился помогать дезертиру, которого убедил сложить оружие и сдаться правоохранителям. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T15:22
2023-08-02T15:22
происшествия
радий хабиров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика башкортостан
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УФА, 2 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил журналистам, что поручился помогать дезертиру, которого убедил сложить оружие и сдаться правоохранителям. Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Башкирии сообщал, что военнослужащий 1984 года рождения, которого после дезертирства везли на экспертизу к психиатру, угрожает взорвать гранаты на Нагаевском шоссе. Дорогу закрыли, с мужчиной вели переговоры. На место инцидента приехал Хабиров, после разговора с которым он сдался правоохранителям. В переговорах также участвовали два росгвардейца. "Каждый может оступиться, не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон, самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Была задача, чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь. Таким ребятам надо помочь. Хотя еще раз говорю: неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем", - сказал Хабиров после завершения операции. Он поблагодарил росгвардейцев за мужество. "Спасибо сотрудникам Росгвардии, мужественные ребята. Действовали так, чтобы спасти ему жизнь", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20230802/ufa-1887757808.html
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происшествия, радий хабиров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика башкортостан
Происшествия, Радий Хабиров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Башкортостан
Хабиров пообещал помогать мужчине с гранатой, которого он убедил сдаться

Хабиров заявил, что поручился помогать дезертиру, которого убедил сложить оружие

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Башкирии Радий Хабиров
Глава Башкирии Радий Хабиров
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото
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УФА, 2 авг – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил журналистам, что поручился помогать дезертиру, которого убедил сложить оружие и сдаться правоохранителям.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах Башкирии сообщал, что военнослужащий 1984 года рождения, которого после дезертирства везли на экспертизу к психиатру, угрожает взорвать гранаты на Нагаевском шоссе. Дорогу закрыли, с мужчиной вели переговоры. На место инцидента приехал Хабиров, после разговора с которым он сдался правоохранителям. В переговорах также участвовали два росгвардейца.
"Каждый может оступиться, не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон, самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Была задача, чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь. Таким ребятам надо помочь. Хотя еще раз говорю: неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем", - сказал Хабиров после завершения операции.
Он поблагодарил росгвардейцев за мужество. "Спасибо сотрудникам Росгвардии, мужественные ребята. Действовали так, чтобы спасти ему жизнь", - добавил глава региона.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Уфе дезертир угрожал взорвать гранату на шоссе
12:18
 
ПроисшествияРадий ХабировФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика Башкортостан
 
 
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