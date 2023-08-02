https://ria.ru/20230802/kazbek-1887738785.html

На Казбеке спасли одинокого иностранного альпиниста с поврежденной ногой

На Казбеке спасли одинокого иностранного альпиниста с поврежденной ногой - РИА Новости, 02.08.2023

На Казбеке спасли одинокого иностранного альпиниста с поврежденной ногой

Травмированный иностранный альпинист, которого другие туристы нашли на горе Казбек, эвакуирован вертолетом, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:05

2023-08-02T11:05

2023-08-02T11:05

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ПЯТИГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Травмированный иностранный альпинист, которого другие туристы нашли на горе Казбек, эвакуирован вертолетом, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. Пострадавшего во вторник обнаружила группа альпинистов из Санкт-Петербурга на высоте 3,5 тысячи метров во время восхождения на вершину горы. Утром за ним из Минвод прилетел вертолет Ми-8. "Обнаружив пострадавшего на высоте 3500 метров, вертолет завис над местом его нахождения, спасатели при помощи лебедки спустились вниз и подняли пострадавшего на борт. Турист с травмой ноги передан сотрудникам кареты скорой помощи", – говорится в телеграм-канале ведомства. Как уточнил в видео замначальника республиканской поисково-спасательной службы Руслан Плиев, пострадавший, предположительно, гражданин Нидерландов. Он подвернул левую лодыжку и самостоятельно идти не мог.

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новости - туризм, казбек (гора), туризм, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)