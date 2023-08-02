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На Казбеке спасли одинокого иностранного альпиниста с поврежденной ногой - РИА Новости, 02.08.2023
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Туризм
 
11:05 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/kazbek-1887738785.html
На Казбеке спасли одинокого иностранного альпиниста с поврежденной ногой
На Казбеке спасли одинокого иностранного альпиниста с поврежденной ногой - РИА Новости, 02.08.2023
На Казбеке спасли одинокого иностранного альпиниста с поврежденной ногой
Травмированный иностранный альпинист, которого другие туристы нашли на горе Казбек, эвакуирован вертолетом, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:05
2023-08-02T11:05
туризм
новости - туризм
казбек (гора)
туризм
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Травмированный иностранный альпинист, которого другие туристы нашли на горе Казбек, эвакуирован вертолетом, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. Пострадавшего во вторник обнаружила группа альпинистов из Санкт-Петербурга на высоте 3,5 тысячи метров во время восхождения на вершину горы. Утром за ним из Минвод прилетел вертолет Ми-8. "Обнаружив пострадавшего на высоте 3500 метров, вертолет завис над местом его нахождения, спасатели при помощи лебедки спустились вниз и подняли пострадавшего на борт. Турист с травмой ноги передан сотрудникам кареты скорой помощи", – говорится в телеграм-канале ведомства. Как уточнил в видео замначальника республиканской поисково-спасательной службы Руслан Плиев, пострадавший, предположительно, гражданин Нидерландов. Он подвернул левую лодыжку и самостоятельно идти не мог.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости - туризм, казбек (гора), туризм, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Казбек (гора), Туризм, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Казбеке спасли одинокого иностранного альпиниста с поврежденной ногой

С Казбека эвакуировали нидерландского альпиниста с поврежденной ногой

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкГора Казбек
Гора Казбек - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости / Антон Подгайко
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ПЯТИГОРСК, 2 авг – РИА Новости. Травмированный иностранный альпинист, которого другие туристы нашли на горе Казбек, эвакуирован вертолетом, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
Пострадавшего во вторник обнаружила группа альпинистов из Санкт-Петербурга на высоте 3,5 тысячи метров во время восхождения на вершину горы. Утром за ним из Минвод прилетел вертолет Ми-8.
"Обнаружив пострадавшего на высоте 3500 метров, вертолет завис над местом его нахождения, спасатели при помощи лебедки спустились вниз и подняли пострадавшего на борт. Турист с травмой ноги передан сотрудникам кареты скорой помощи", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Как уточнил в видео замначальника республиканской поисково-спасательной службы Руслан Плиев, пострадавший, предположительно, гражданин Нидерландов. Он подвернул левую лодыжку и самостоятельно идти не мог.
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ТуризмНовости - ТуризмКазбек (гора)ТуризмПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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