Рейтинг@Mail.ru
Корпус школы №1 в Фрязино откроется 1 сентября после капремонта - РИА Новости, 02.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:12 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/kapremont-1887845168.html
Корпус школы №1 в Фрязино откроется 1 сентября после капремонта
Корпус школы №1 в Фрязино откроется 1 сентября после капремонта - РИА Новости, 02.08.2023
Корпус школы №1 в Фрязино откроется 1 сентября после капремонта
Корпус первой в истории Подмосковья физико-математической школы во Фрязино откроется после капремонта 1 сентября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:12
2023-08-02T18:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
фрязино
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887844526_0:95:1616:1005_1920x0_80_0_0_9399fd65ff856e46807ccb42b5d88b55.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Корпус первой в истории Подмосковья физико-математической школы во Фрязино откроется после капремонта 1 сентября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Первого сентября во Фрязино после капремонта откроется корпус школы №1 им. И. И. Иванова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ, а также пообщался с учителями и родителями школьников... На сегодняшний день готовность объекта - 61%", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, капремонт в этой школе проводится впервые, хотя корпус 1988 года постройки. Сама школа при этом основана в 1938 году, в 1973-м ей было присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Иванова. "У школы богатая история. Наша задача - вот эту легендарную школу, первую у нас в Подмосковье с физико-математическим уклоном, открыть к 1 сентября. Очень надеюсь, что вот эти перемены помогут дальше развиваться, привлекать сюда педагогов", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. -0-
https://ria.ru/20230802/apparaty-1887795270.html
московская область (подмосковье)
фрязино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887844526_176:0:1616:1080_1920x0_80_0_0_1f4a2b503310f96564a5155a0fd17d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), фрязино, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Фрязино, Андрей Воробьев

Корпус школы №1 в Фрязино откроется 1 сентября после капремонта

© Фото : Правительство Московской областиКорпус школы №1 в подмосковном Фрязино откроется 1 сентября после капремонта
Корпус школы №1 в подмосковном Фрязино откроется 1 сентября после капремонта - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : Правительство Московской области
Корпус школы №1 в подмосковном Фрязино откроется 1 сентября после капремонта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Корпус первой в истории Подмосковья физико-математической школы во Фрязино откроется после капремонта 1 сентября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Первого сентября во Фрязино после капремонта откроется корпус школы №1 им. И. И. Иванова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ, а также пообщался с учителями и родителями школьников... На сегодняшний день готовность объекта - 61%", - рассказали в ведомстве.
Более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики получили подмосковные больницы - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Более 250 аппаратов для меддиагностики поступили в подмосковные больницы
Вчера, 15:01
По данным пресс-службы, капремонт в этой школе проводится впервые, хотя корпус 1988 года постройки. Сама школа при этом основана в 1938 году, в 1973-м ей было присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Иванова.
"У школы богатая история. Наша задача - вот эту легендарную школу, первую у нас в Подмосковье с физико-математическим уклоном, открыть к 1 сентября. Очень надеюсь, что вот эти перемены помогут дальше развиваться, привлекать сюда педагогов", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. -0-
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ФрязиноАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала