https://ria.ru/20230802/kapremont-1887845168.html

Корпус школы №1 в Фрязино откроется 1 сентября после капремонта

Корпус школы №1 в Фрязино откроется 1 сентября после капремонта - РИА Новости, 02.08.2023

Корпус школы №1 в Фрязино откроется 1 сентября после капремонта

Корпус первой в истории Подмосковья физико-математической школы во Фрязино откроется после капремонта 1 сентября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:12

2023-08-02T18:12

2023-08-02T18:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

фрязино

андрей воробьев

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Корпус первой в истории Подмосковья физико-математической школы во Фрязино откроется после капремонта 1 сентября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Первого сентября во Фрязино после капремонта откроется корпус школы №1 им. И. И. Иванова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ, а также пообщался с учителями и родителями школьников... На сегодняшний день готовность объекта - 61%", - рассказали в ведомстве. По данным пресс-службы, капремонт в этой школе проводится впервые, хотя корпус 1988 года постройки. Сама школа при этом основана в 1938 году, в 1973-м ей было присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Иванова. "У школы богатая история. Наша задача - вот эту легендарную школу, первую у нас в Подмосковье с физико-математическим уклоном, открыть к 1 сентября. Очень надеюсь, что вот эти перемены помогут дальше развиваться, привлекать сюда педагогов", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. -0-

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), фрязино, андрей воробьев