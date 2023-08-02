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В Капитолии не нашли никаких угроз после сигнала о вооруженном человеке

В Капитолии не нашли никаких угроз после сигнала о вооруженном человеке - РИА Новости, 02.08.2023

В Капитолии не нашли никаких угроз после сигнала о вооруженном человеке

Американская полиция заявила, что не видит угроз на территории Капитолия, после того как им поступил сигнал о присутствии вооруженного человека в комплексе... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T23:50

2023-08-02T23:50

2023-08-02T23:50

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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Американская полиция заявила, что не видит угроз на территории Капитолия, после того как им поступил сигнал о присутствии вооруженного человека в комплексе зданий конгресса. "Активных угроз на данный момент нет", - сообщила полиция Капитолия. Полицейские добавили, что готовят к открытию административные здания в центре Вашингтона, которые были блокированы после звонка на номер экстренного вызова 911. Журналисты цитируют шефа капитолийской полиции, который заявил, что его подчиненные "не нашли ничего, что вызывало бы обеспокоенность". "Пока ничего... У нас нет никого, кто бы на самом деле слышал выстрелы, и, конечно, нет жертв", - сказал он.

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в мире, вашингтон (штат)