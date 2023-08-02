Иран призвал прекратить покушаться на его острова в Персидском заливе
Глава ВМС КСИР призвал прекратить покушаться на острова Ирана в Персидском заливе
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Алиреза Тангсири призвал арабские страны Персидского залива прекратить покушаться на территориальную целостность своих островов в акватории, сообщает агентство Tasnim.
"Острова в Персидском заливе — часть великого народа Ирана. Мы же дети этого народа и обязаны защищать свою честь. Персидский залив принадлежит всем странам этого региона, и все страны чутко относятся к своим географическим границам. Мы также не пренебрегаем защитой территориальной целостности Ирана. Страны региона должны быть очень осторожны и предусмотрительны (в отношении островов в Персидском заливе – ред.), они должны защищаться от заговоров и раскольнических планов из внерегиональных стран", - приводит агентство Tasnim слова Тангсири.
Ранее иранская сторона выразила протест послу РФ в Тегеране Алексею Дедову из-за подписанного Москвой заявления по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Власти Ирана отреагировали на ряд пунктов, в которых страны поддержали подход ОАЭ к достижению мирного решения вопроса о трех островах в Ормузском проливе. Речь идет об Абу-Муса, Большом Томбе и Малом Томбе, которые Иран считает своими.
Позднее, министр нефти Кувейта Саад аль-Бурак заявил, что страна запускает освоение расположенного в Персидском заливе месторождения газа Эд-Дурра на фоне не решенного вопроса о морской границе с Ираном. По предварительным подсчетам объем добычи на месторождении может составить около 84 тысяч баррелей газового конденсата в сутки.
Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежности островов акватории возникла впервые еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия. Однако Иран не идет навстречу арабским странам и не соглашается установить законные границы государств на нейтральных морских пространствах. По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, "действия Кувейта незаконны".