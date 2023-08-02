https://ria.ru/20230802/iran-1887737247.html

Иран призвал прекратить покушаться на его острова в Персидском заливе

Иран призвал прекратить покушаться на его острова в Персидском заливе - РИА Новости, 02.08.2023

Иран призвал прекратить покушаться на его острова в Персидском заливе

Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Алиреза Тангсири призвал арабские страны... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:56

2023-08-02T10:56

2023-08-02T10:56

в мире

иран

кувейт

персидский залив

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Алиреза Тангсири призвал арабские страны Персидского залива прекратить покушаться на территориальную целостность своих островов в акватории, сообщает агентство Tasnim. "Острова в Персидском заливе — часть великого народа Ирана. Мы же дети этого народа и обязаны защищать свою честь. Персидский залив принадлежит всем странам этого региона, и все страны чутко относятся к своим географическим границам. Мы также не пренебрегаем защитой территориальной целостности Ирана. Страны региона должны быть очень осторожны и предусмотрительны (в отношении островов в Персидском заливе – ред.), они должны защищаться от заговоров и раскольнических планов из внерегиональных стран", - приводит агентство Tasnim слова Тангсири. Ранее иранская сторона выразила протест послу РФ в Тегеране Алексею Дедову из-за подписанного Москвой заявления по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Власти Ирана отреагировали на ряд пунктов, в которых страны поддержали подход ОАЭ к достижению мирного решения вопроса о трех островах в Ормузском проливе. Речь идет об Абу-Муса, Большом Томбе и Малом Томбе, которые Иран считает своими. Позднее, министр нефти Кувейта Саад аль-Бурак заявил, что страна запускает освоение расположенного в Персидском заливе месторождения газа Эд-Дурра на фоне не решенного вопроса о морской границе с Ираном. По предварительным подсчетам объем добычи на месторождении может составить около 84 тысяч баррелей газового конденсата в сутки. Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежности островов акватории возникла впервые еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия. Однако Иран не идет навстречу арабским странам и не соглашается установить законные границы государств на нейтральных морских пространствах. По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, "действия Кувейта незаконны".

https://ria.ru/20230802/iran-1887736142.html

https://ria.ru/20230801/briks-1887557849.html

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кувейт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, кувейт, персидский залив