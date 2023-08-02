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Иран представил новые корабли, оснащенные дальнобойными ракетами - РИА Новости, 02.08.2023
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10:46 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/iran-1887736142.html
Иран представил новые корабли, оснащенные дальнобойными ракетами
Иран представил новые корабли, оснащенные дальнобойными ракетами - РИА Новости, 02.08.2023
Иран представил новые корабли, оснащенные дальнобойными ракетами
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду представили новый корабли, оснащенные ракетами дальностью РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T10:46
2023-08-02T10:46
в мире
иран
персидский залив
кувейт
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду представили новый корабли, оснащенные ракетами дальностью в 600 километров, передает агентство Tasnim. Корабли были представлены на фоне учений, которые начали в среду утром ВМС КСИР в районе расположенного в Персидском заливе острова Абу-Муса, территориальную принадлежность которого Ирану оспаривает ряд арабских стран. "ВМС КСИР впервые испытали корабли спецподразделения "Шахид Хаджи" с ракетами дальностью 600 километров в Персидском заливе для защиты территориальной целостности иранских островов", - говорится в сообщении. Ранее иранская сторона выразила протест послу РФ в Тегеране Алексею Дедову из-за подписанного Москвой заявления по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Власти Ирана отреагировали на ряд пунктов, в которых страны поддержали подход ОАЭ к достижению мирного решения вопроса о трех островах в Ормузском проливе. Речь идет об Абу-Муса, Большом Томбе и Малом Томбе, которые Иран считает своими. Позднее, министр нефти Кувейта Саад аль-Бурак заявил, что страна запускает освоение расположенного в Персидском заливе месторождения газа Эд-Дурра на фоне не решенного вопроса о морской границе с Ираном. По предварительным подсчетам объем добычи на месторождении может составить около 84 тысяч баррелей газового конденсата в сутки. Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежности островов акватории возникла впервые еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия. Однако Иран не идет навстречу арабским странам и не соглашается установить законные границы государств на нейтральных морских пространствах. По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, "действия Кувейта незаконны".
https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887726466.html
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иран
персидский залив
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в мире, иран, персидский залив, кувейт
В мире, Иран, Персидский залив, Кувейт
Иран представил новые корабли, оснащенные дальнобойными ракетами

ВМС КСИР Ирана представил новые корабли, оснащенные ракетами дальностью в 600 километров

© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Катер Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду представили новый корабли, оснащенные ракетами дальностью в 600 километров, передает агентство Tasnim.
Корабли были представлены на фоне учений, которые начали в среду утром ВМС КСИР в районе расположенного в Персидском заливе острова Абу-Муса, территориальную принадлежность которого Ирану оспаривает ряд арабских стран.
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"ВМС КСИР впервые испытали корабли спецподразделения "Шахид Хаджи" с ракетами дальностью 600 километров в Персидском заливе для защиты территориальной целостности иранских островов", - говорится в сообщении.
Ранее иранская сторона выразила протест послу РФ в Тегеране Алексею Дедову из-за подписанного Москвой заявления по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Власти Ирана отреагировали на ряд пунктов, в которых страны поддержали подход ОАЭ к достижению мирного решения вопроса о трех островах в Ормузском проливе. Речь идет об Абу-Муса, Большом Томбе и Малом Томбе, которые Иран считает своими.
Позднее, министр нефти Кувейта Саад аль-Бурак заявил, что страна запускает освоение расположенного в Персидском заливе месторождения газа Эд-Дурра на фоне не решенного вопроса о морской границе с Ираном. По предварительным подсчетам объем добычи на месторождении может составить около 84 тысяч баррелей газового конденсата в сутки.
Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежности островов акватории возникла впервые еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия. Однако Иран не идет навстречу арабским странам и не соглашается установить законные границы государств на нейтральных морских пространствах. По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, "действия Кувейта незаконны".
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