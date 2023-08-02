https://ria.ru/20230802/iran-1887736142.html

Иран представил новые корабли, оснащенные дальнобойными ракетами

Иран представил новые корабли, оснащенные дальнобойными ракетами - РИА Новости, 02.08.2023

Иран представил новые корабли, оснащенные дальнобойными ракетами

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду представили новый корабли, оснащенные ракетами дальностью РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:46

2023-08-02T10:46

2023-08-02T10:46

в мире

иран

персидский залив

кувейт

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду представили новый корабли, оснащенные ракетами дальностью в 600 километров, передает агентство Tasnim. Корабли были представлены на фоне учений, которые начали в среду утром ВМС КСИР в районе расположенного в Персидском заливе острова Абу-Муса, территориальную принадлежность которого Ирану оспаривает ряд арабских стран. "ВМС КСИР впервые испытали корабли спецподразделения "Шахид Хаджи" с ракетами дальностью 600 километров в Персидском заливе для защиты территориальной целостности иранских островов", - говорится в сообщении. Ранее иранская сторона выразила протест послу РФ в Тегеране Алексею Дедову из-за подписанного Москвой заявления по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Власти Ирана отреагировали на ряд пунктов, в которых страны поддержали подход ОАЭ к достижению мирного решения вопроса о трех островах в Ормузском проливе. Речь идет об Абу-Муса, Большом Томбе и Малом Томбе, которые Иран считает своими. Позднее, министр нефти Кувейта Саад аль-Бурак заявил, что страна запускает освоение расположенного в Персидском заливе месторождения газа Эд-Дурра на фоне не решенного вопроса о морской границе с Ираном. По предварительным подсчетам объем добычи на месторождении может составить около 84 тысяч баррелей газового конденсата в сутки. Проблема определения границ в Персидском заливе и территориальная принадлежности островов акватории возникла впервые еще полвека назад. Множество раз его поднимала Саудовская Аравия. Однако Иран не идет навстречу арабским странам и не соглашается установить законные границы государств на нейтральных морских пространствах. По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, "действия Кувейта незаконны".

https://ria.ru/20230802/ucheniya-1887726466.html

https://ria.ru/20230720/sudokhodstvo-1885227073.html

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персидский залив

кувейт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, персидский залив, кувейт