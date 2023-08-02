https://ria.ru/20230802/inflyatsiya-1887861044.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 02.08.2023

В России замедлилась недельная инфляция

Недельная инфляция в России с 25 по 31 июля замедлилась до 0,13% с 0,23% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,52%, свидетельствуют... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T19:04

2023-08-02T19:04

2023-08-02T19:04

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 25 по 31 июля замедлилась до 0,13% с 0,23% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,52%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 25 по 31 июля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,13%, с начала июля – 100,74%, с начала года – 103,52%", - говорится в материалах. По данным статистического ведомства, на неделе с 25 по 31 июля после периода роста цены на плодоовощную продукцию снизились - в среднем на 0,5%. В том числе лук подешевел на 3,6%, морковь - на 2,7%, картофель - на 2%, огурцы - на 1,6%, капуста - на 1,2%, помидоры - на 1%, свекла - на 0,8%. В то же время цены на яблоки и бананы выросли на 1,1%. Кроме того, подешевели: гречка - на 0,5%, сосиски, сардельки и печенье - на 0,3%, мука и сливочное масло - на 0,2%, сыры, овощные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,1%. Среди продуктов (за исключением фруктов) сильнее всего выросли в цене чай и сахар - на 1% и 0,7% соответственно. Свинина подорожала на 0,66%, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия – на 0,6%, мясо кур – на 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, вермишель – на 0,4%, говядина и маргарин – на 0,3%, рыба мороженая, подсолнечное масло, яйца, соль и пшено – на 0,2%, баранина и рис – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали детские подгузники - на 0,7%, зубные пасты и щетки - на 0,6%, туалетное мыло и бумага - на 0,3%, сухие корма для животных - на 0,2%, спички, стиральный порошок и пеленки для новорожденных - на 0,1%. Цены на прокладки гигиенические снизились на 0,1%. Телевизоры на отчетной неделе выросли в цене на 1,1%, смартфоны - на 0,6%, а электропылесосы несколько подешевели - на 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 25 по 31 июля выросла на 0,7%, иностранного - на 0,5%. Бензин также подорожал на 0,5%, дизельное топливо – на 0,4%. На неделе с 25 по 31 июля зафиксирован рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, аллохол и комбинированные анальгетики выросли в цене на 0,5%, мазь "Левомеколь" - на 0,4%, препарат от кашля "Ренгалин" и поливитамины - на 0,3%. Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 2,6% после роста на 0,9% и 2% в две предыдущие недели.

https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html

https://ria.ru/20230725/vvp-1886201272.html

https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882268396.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)