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В Индии начали рассмотрение дела об отмене статуса Джамму и Кашмира - РИА Новости, 02.08.2023
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11:36 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/indiya-1887746415.html
В Индии начали рассмотрение дела об отмене статуса Джамму и Кашмира
В Индии начали рассмотрение дела об отмене статуса Джамму и Кашмира - РИА Новости, 02.08.2023
В Индии начали рассмотрение дела об отмене статуса Джамму и Кашмира
Верховный суд Индии в среду начал рассмотрение дела об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:36
2023-08-02T11:36
в мире
индия
кашмир
джамму
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг – РИА Новости. Верховный суд Индии в среду начал рассмотрение дела об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В августе 2019 года после череды терактов в штате Джамму и Кашмир власти Индии упразднили этот штат и создали на его месте две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью конституции 370, которая наделяла штат особым статусом. Решение было резко принято Пакистаном, который претендует на индийскую часть Кашмира, а также мусульманским населением бывшего штата и рядом местных партий, которые выступают за независимость региона. Конституционная коллегия из пяти судей, в которую входит председатель Верховного суда, одновременно рассматривает более 20 петиций, оспаривающих решение правительства Индии об отмене особого статуса региона. Ожидается, что суд высшей инстанции рассмотрит вопрос, мог ли законодательный орган отменить статью 370 без согласия граждан Джамму и Кашмира. Согласно данным издания Bar and Bench, специализирующегося на судебных делах в Индии, коллегия судей будет рассматривать это дело на протяжении всего августа по вторникам, средам и четвергам.
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в мире, индия, кашмир, джамму
В мире, Индия, Кашмир, Джамму
В Индии начали рассмотрение дела об отмене статуса Джамму и Кашмира

Верховный суд Индии начал рассмотрение дела об отмене особого статуса Джамму и Кашмира

© Flickr / Yogendra Joshi Флаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Flickr / Yogendra Joshi
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг – РИА Новости. Верховный суд Индии в среду начал рассмотрение дела об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.
В августе 2019 года после череды терактов в штате Джамму и Кашмир власти Индии упразднили этот штат и создали на его месте две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью конституции 370, которая наделяла штат особым статусом.
Решение было резко принято Пакистаном, который претендует на индийскую часть Кашмира, а также мусульманским населением бывшего штата и рядом местных партий, которые выступают за независимость региона.
Конституционная коллегия из пяти судей, в которую входит председатель Верховного суда, одновременно рассматривает более 20 петиций, оспаривающих решение правительства Индии об отмене особого статуса региона. Ожидается, что суд высшей инстанции рассмотрит вопрос, мог ли законодательный орган отменить статью 370 без согласия граждан Джамму и Кашмира.
Согласно данным издания Bar and Bench, специализирующегося на судебных делах в Индии, коллегия судей будет рассматривать это дело на протяжении всего августа по вторникам, средам и четвергам.
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В миреИндияКашмирДжамму
 
 
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