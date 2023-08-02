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Губернатор Кузбасса Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке - РИА Новости, 02.08.2023
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11:01 02.08.2023 (обновлено: 11:35 02.08.2023)
https://ria.ru/20230802/gorlovka-1887738040.html
Губернатор Кузбасса Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке
Губернатор Кузбасса Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке - РИА Новости, 02.08.2023
Губернатор Кузбасса Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:01
2023-08-02T11:35
кемеровская область
донецкая народная республика
сергей цивилев
иван приходько
горловка
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КЕМЕРОВО, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. "Сергей Цивилев во время рабочего визита в Горловку (ДНР) вместе с главой города Иваном Приходько проверил, как идет строительство асфальтобетонного завода — его возводят при поддержке кузбасских специалистов. Также губернатор Кузбасса встретился со строителями из Кемерова, которые помогают с ремонтом одного из горловских многофункциональных центров", – говорится в сообщении. "Мы планомерно помогаем жителям Донбасса восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры, налаживать работу социально значимых объектов. У нас выстроено взаимодействие с МУП "Простор", Кузбасс регулярно помогает предприятию специализированной техникой. Наши врачи трудятся в городской больнице, которую мы обеспечиваем необходимым оборудованием и расходными материалами. Вновь встретившись с ними, поблагодарил за ту неоценимую поддержку, которую они оказывают своим горловским коллегам в спасении участников СВО и мирных граждан. Кроме того, обсудили с главным врачом, что еще требуется для нормальной работы медучреждения", — цитирует пресс-служба главу региона. Также Цивилев проинспектировал и одну из котельных, куда кузбассовцами доставлено специализированное оборудование. Там ведутся ремонтно-восстановительные работы. Соглашение между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, было подписано 12 июня 2022 года.
https://ria.ru/20230801/granty-1887618139.html
кемеровская область
донецкая народная республика
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кемеровская область, донецкая народная республика, сергей цивилев, иван приходько, горловка
Кемеровская область, Донецкая Народная Республика, Сергей Цивилев, Иван Приходько, Горловка
Губернатор Кузбасса Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке

Губернатор Кемеровской области Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.
«
"Сергей Цивилев во время рабочего визита в Горловку (ДНР) вместе с главой города Иваном Приходько проверил, как идет строительство асфальтобетонного завода — его возводят при поддержке кузбасских специалистов. Также губернатор Кузбасса встретился со строителями из Кемерова, которые помогают с ремонтом одного из горловских многофункциональных центров", – говорится в сообщении.
"Мы планомерно помогаем жителям Донбасса восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры, налаживать работу социально значимых объектов. У нас выстроено взаимодействие с МУП "Простор", Кузбасс регулярно помогает предприятию специализированной техникой. Наши врачи трудятся в городской больнице, которую мы обеспечиваем необходимым оборудованием и расходными материалами. Вновь встретившись с ними, поблагодарил за ту неоценимую поддержку, которую они оказывают своим горловским коллегам в спасении участников СВО и мирных граждан. Кроме того, обсудили с главным врачом, что еще требуется для нормальной работы медучреждения", — цитирует пресс-служба главу региона.
Также Цивилев проинспектировал и одну из котельных, куда кузбассовцами доставлено специализированное оборудование. Там ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Соглашение между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, было подписано 12 июня 2022 года.
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Кемеровская областьДонецкая Народная РеспубликаСергей ЦивилевИван ПриходькоГорловка
 
 
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