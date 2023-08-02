https://ria.ru/20230802/gorlovka-1887738040.html

Губернатор Кузбасса Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке

Губернатор Кузбасса Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке - РИА Новости, 02.08.2023

Губернатор Кузбасса Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:01

2023-08-02T11:01

2023-08-02T11:35

кемеровская область

донецкая народная республика

сергей цивилев

иван приходько

горловка

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КЕМЕРОВО, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. "Сергей Цивилев во время рабочего визита в Горловку (ДНР) вместе с главой города Иваном Приходько проверил, как идет строительство асфальтобетонного завода — его возводят при поддержке кузбасских специалистов. Также губернатор Кузбасса встретился со строителями из Кемерова, которые помогают с ремонтом одного из горловских многофункциональных центров", – говорится в сообщении. "Мы планомерно помогаем жителям Донбасса восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры, налаживать работу социально значимых объектов. У нас выстроено взаимодействие с МУП "Простор", Кузбасс регулярно помогает предприятию специализированной техникой. Наши врачи трудятся в городской больнице, которую мы обеспечиваем необходимым оборудованием и расходными материалами. Вновь встретившись с ними, поблагодарил за ту неоценимую поддержку, которую они оказывают своим горловским коллегам в спасении участников СВО и мирных граждан. Кроме того, обсудили с главным врачом, что еще требуется для нормальной работы медучреждения", — цитирует пресс-служба главу региона. Также Цивилев проинспектировал и одну из котельных, куда кузбассовцами доставлено специализированное оборудование. Там ведутся ремонтно-восстановительные работы. Соглашение между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, было подписано 12 июня 2022 года.

https://ria.ru/20230801/granty-1887618139.html

кемеровская область

донецкая народная республика

горловка

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кемеровская область, донецкая народная республика, сергей цивилев, иван приходько, горловка