Губернатор Кузбасса Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке
Губернатор Кемеровской области Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке
КЕМЕРОВО, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Горловке, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.
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"Сергей Цивилев во время рабочего визита в Горловку (ДНР) вместе с главой города Иваном Приходько проверил, как идет строительство асфальтобетонного завода — его возводят при поддержке кузбасских специалистов. Также губернатор Кузбасса встретился со строителями из Кемерова, которые помогают с ремонтом одного из горловских многофункциональных центров", – говорится в сообщении.
"Мы планомерно помогаем жителям Донбасса восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры, налаживать работу социально значимых объектов. У нас выстроено взаимодействие с МУП "Простор", Кузбасс регулярно помогает предприятию специализированной техникой. Наши врачи трудятся в городской больнице, которую мы обеспечиваем необходимым оборудованием и расходными материалами. Вновь встретившись с ними, поблагодарил за ту неоценимую поддержку, которую они оказывают своим горловским коллегам в спасении участников СВО и мирных граждан. Кроме того, обсудили с главным врачом, что еще требуется для нормальной работы медучреждения", — цитирует пресс-служба главу региона.
Также Цивилев проинспектировал и одну из котельных, куда кузбассовцами доставлено специализированное оборудование. Там ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Соглашение между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, было подписано 12 июня 2022 года.