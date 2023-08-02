https://ria.ru/20230802/gidrosamolet-1887718406.html
В Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет
В Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет - РИА Новости, 02.08.2023
В Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет
Частный гидросамолет потерпел крушение при взлете с реки Дудинка на севере Красноярского края, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T08:36
2023-08-02T08:36
2023-08-02T12:00
красноярский край
происшествия
дудинка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Частный гидросамолет потерпел крушение при взлете с реки Дудинка на севере Красноярского края, сообщил в Telegram-канале региональный главк МЧС."Сегодня в 11:18 (07:18 мск) поступило сообщение о падении гидроплана на берег реки Дудинка. В результате погибли два человека", — говорится в публикации.При падении машина загорелась, но пожар вскоре потушили.По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авария произошла в районе промзоны Лесобиржа в городе Дудинка на Таймыре. На борту гидросамолета находились два человека.В Норильской транспортной прокуратуре рассказали, что борт выполнял запланированный и согласованный полет."Устанавливаем, кто им управлял и кто пассажир", — сказал собеседник агентства.Красноярский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным следствия, при взлете гидросамолет разбился о берег реки, из-за чего загорелся. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20230727/pozhar-1886594105.html
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красноярский край, происшествия, дудинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), западно-сибирская транспортная прокуратура
Красноярский край, Происшествия, Дудинка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет
МЧС: два человека погибли в результате крушения частного гидросамолета в Красноярском крае