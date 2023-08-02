https://ria.ru/20230802/gazifikatsiya-1887742996.html

В Челябинской области удвоился уровень догазификации в 2023 году

В Челябинской области удвоился уровень догазификации в 2023 году - РИА Новости, 02.08.2023

В Челябинской области удвоился уровень догазификации в 2023 году

Порядка 8 тысяч газопроводов построили специалисты до границ земельных участков жителей Челябинской области за 7 месяцев 2023 года, это уже в 2 раза превышает... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:27

2023-08-02T11:27

2023-08-02T11:27

челябинская область

алексей текслер

газпром

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 авг - РИА Новости. Порядка 8 тысяч газопроводов построили специалисты до границ земельных участков жителей Челябинской области за 7 месяцев 2023 года, это уже в 2 раза превышает показатель 2022 года, сообщил глава региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале. "Подвели промежуточные итоги программы догазификации этого года. За семь месяцев специалисты "Газпром газораспределение Челябинск" довели газопроводы до 8 тысяч домовладений Челябинской области. Это уже в 2 раза больше, чем в прошлом году. Но договорились с коллегами, что до конца года подключим еще столько же", - написал глава региона. Он добавил, что в целом по газификации муниципалитетов работа продолжается. "В этом году подключим к топливу 23 населенных пункта, где газа до этого не было", - отметил он. Кроме того, губернатор сообщил, что "принял решение увеличить со 100 до 150 тысяч рублей выплату на приобретение газового оборудования льготным категориям наших жителей". "Весной, напомню, мы перечень льготников расширили. А для наших защитников - участников специальной военной операции, военнослужащих по контракту, а также их семей - продолжает действовать аналогичная мера поддержки в размере 200 тысяч рублей. Продолжим работу, чтобы газ в Челябинской области стал доступен всем, кто в нем нуждается", - сказал Текслер. По данным правительства региона, в этом году в рамках госпрограммы по газификации на строительство газопроводов и газовых сетей, в том числе проектно-изыскательские работы, из областного бюджета 22 муниципалитетам выдана субсидия – более 1 млрд рублей. В результате в этом году будет газифицировано 23 населенных пункта, возможность подключения к газу появится у более чем 3 тысяч домовладений. Как отметил генеральный директор АО "Газпром газораспределение Челябинск" Антон Лебедев, газификация и догазификация - одни из важнейших социальных проектов, реализуемых в России. Проекты, которые делают жизнь людей комфортнее, создают новые стимулы для бизнеса, способствуют социально-экономическому развитию страны, добавил он. "Наша цель к концу текущего года исполнить как можно больше договоров на догазификацию, поэтому вместе с представителями региональных властей мы дополнительно усиливаем работу с потенциальными заявителями на участие в программе догазификации, рассказываем о плюсах сетевого природного газа как экономичного, эффективного и экологически чистого топлива, а также о мерах поддержки при газификации жилья, действующих в субъектах", - цитирует пресс-служба АО слова Лебедева. Так, в ходе поездки в Уйский район Челябинской области Лебедев отметил, что потенциал газификации села Кидыш порядка 350 домовладений. "В настоящий момент порядка 200 жителей подали заявки на участие в программе догазификации. В этом населенном пункте нет препятствий к стопроцентной газификации, поэтому мы приехали напомнить людям о том, что у них есть возможность бесплатно протянуть газоподводящие сети до границ своих участков, а внутри построить сеть и купить оборудование, а затем получить компенсацию от правительства Челябинской области", - пояснил он. Кроме того, специалисты "Газпром газораспределение Челябинск" совместно с Управлением Росреестра по Челябинской области провели встречи в территориях, в ходе которых будущие газовые абоненты получили ответы на вопросы о программе догазификации. "Одним из условий госпрограммы по газификации является наличие у граждан документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом. Если же соответствующих документов нет, то необходимо сначала оформить земельный участок и дом, то есть поставить объекты недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности. Только после того, как права на них будут оформлены в установленном законом порядке, собственники смогут направить заявку на бесплатную газификацию", - сообщила руководитель Управления Росреестра по региону Ольга Смирных. По данным правительства региона, уровень газификации Челябинской области составляет 77,1% (это выше, чем по стране).

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https://ria.ru/20230706/chelyabinsk-1882579701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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алексей текслер, газпром, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)