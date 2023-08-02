https://ria.ru/20230802/festival-1887733067.html

В Липецкой области прошел пятый фестиваль "Тайны усадьбы"

В Липецкой области прошел пятый фестиваль "Тайны усадьбы" - РИА Новости, 02.08.2023

В Липецкой области прошел пятый фестиваль "Тайны усадьбы"

Фестиваль-погружение "Тайны усадьбы" состоялся в пятый раз в деревне Рязанка Чаплыгинского района в музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского, сообщил глава... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T11:03

2023-08-02T11:03

2023-08-02T11:03

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль-погружение "Тайны усадьбы" состоялся в пятый раз в деревне Рязанка Чаплыгинского района в музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, особым гостем фестиваля стал Александр Владимирович Семёнов-Тян-Шанский – правнук Петра Петровича. Он поделился семейными историями и традициями. Все желающие смогли пообщаться с ним, попробовать усадебный чай и варенье по семейному рецепту Семеновых. Артамонов отметил, что гостей мероприятия ждали больше 15 тематических пространств, рассказывающих о жизни дворянской усадьбы конца XIX века. В этом году фестиваль "Тайны усадьбы" тесно связан с приближающимся празднованием 200-летия со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, которое по указу президента России пройдет на федеральном уровне. Подготовка к этому событию уже началась. "Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230801/dk-1887628239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов