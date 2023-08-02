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В Липецкой области прошел пятый фестиваль "Тайны усадьбы" - РИА Новости, 02.08.2023
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Липецкая область
 
11:03 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/festival-1887733067.html
В Липецкой области прошел пятый фестиваль "Тайны усадьбы"
В Липецкой области прошел пятый фестиваль "Тайны усадьбы" - РИА Новости, 02.08.2023
В Липецкой области прошел пятый фестиваль "Тайны усадьбы"
Фестиваль-погружение "Тайны усадьбы" состоялся в пятый раз в деревне Рязанка Чаплыгинского района в музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского, сообщил глава... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:03
2023-08-02T11:03
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль-погружение "Тайны усадьбы" состоялся в пятый раз в деревне Рязанка Чаплыгинского района в музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, особым гостем фестиваля стал Александр Владимирович Семёнов-Тян-Шанский – правнук Петра Петровича. Он поделился семейными историями и традициями. Все желающие смогли пообщаться с ним, попробовать усадебный чай и варенье по семейному рецепту Семеновых. Артамонов отметил, что гостей мероприятия ждали больше 15 тематических пространств, рассказывающих о жизни дворянской усадьбы конца XIX века. В этом году фестиваль "Тайны усадьбы" тесно связан с приближающимся празднованием 200-летия со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, которое по указу президента России пройдет на федеральном уровне. Подготовка к этому событию уже началась. "Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области прошел пятый фестиваль "Тайны усадьбы"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль-погружение "Тайны усадьбы" состоялся в пятый раз в деревне Рязанка Чаплыгинского района в музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, особым гостем фестиваля стал Александр Владимирович Семёнов-Тян-Шанский – правнук Петра Петровича. Он поделился семейными историями и традициями. Все желающие смогли пообщаться с ним, попробовать усадебный чай и варенье по семейному рецепту Семеновых.
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Артамонов отметил, что гостей мероприятия ждали больше 15 тематических пространств, рассказывающих о жизни дворянской усадьбы конца XIX века. В этом году фестиваль "Тайны усадьбы" тесно связан с приближающимся празднованием 200-летия со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, которое по указу президента России пройдет на федеральном уровне. Подготовка к этому событию уже началась.
"Знаменитый путешественник, вице-председатель Императорского Русского географического общества Петр Семенов-Тян-Шанский оставил большое историческое наследие на территории Липецкой области. И мы заинтересованы не только в его сохранении, но и развитии", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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