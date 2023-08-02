https://ria.ru/20230802/elektrosamokaty-1887728531.html

Движение электросамокатов планируют начать регулировать

Движение электросамокатов планируют начать регулировать - РИА Новости, 02.08.2023

Движение электросамокатов планируют начать регулировать

Необходимо начать регулировать движение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), соответствующий законопроект... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T10:04

2023-08-02T10:04

2023-08-02T16:04

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Необходимо начать регулировать движение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), соответствующий законопроект подготовлен, его планируют внести осенью, заявил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин. "С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), однако их соблюдение зачастую игнорируется. Одна из причин: отсутствие ответственности за нарушение норм ПДД новой категорией участников дорожного движения - лицами, управляющими СИМ", - объяснил парламентарий. Он отметил, что совместно с Минтрансом ведётся работа по разработке законопроекта с изменениями в КоАП по данной проблеме. Законопроект, который есть в распоряжении РИА Новости, планируется внести на рассмотрение в Госдуму "в осеннюю сессию", отметил Шейкин. "В рамках законопроекта будут определены новые составы правонарушений и меры наказания для пользователей СИМ и велосипедов", - подчеркнул сенатор. Пьяное вождение электросамокатов Законопроект предполагает дополнение КоАП новой статьёй "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения". Так, управление электросамокатом, другим СИМ или велосипедом в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Невыполнение требований должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в свою очередь, повлечёт наложение аналогичного административного штрафа. Кроме того, оставление лицом, использующим СИМ или велосипед для передвижения, места ДТП, участником которого он являлся, повлечёт за собой наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Наказание за вождение электросамоката вдвоём В тексте законопроекта также говорится о наказании за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ. За вождение электросамоката вдвоём и более лицами, а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере 2 тысяч рублей. Превышение скорости на велосипеде и электросамокате Законопроект также регламентирует наказания за превышение скорости при вождении велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. При превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 км/ч предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей. Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 км/ч влечёт наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей, а при его фиксации камерой – 2500 рублей. Если скорость будет превышена на величину более 15, но не более 20 км/ч, то штраф составит 4 тысячи рублей. Фиксация этого правонарушения камерой влечёт наложение административного штрафа в размере 3500 рублей. При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда на величину более 20 км/ч предполагается наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, а в случае фиксации его камерой – 4500 рублей. При этом невыполнение требования сотрудника полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Законопроект также предполагает наказание за нарушение требований к перевозке грузов при вождении СИМ, велосипеда – правонарушение влечёт наложение в размере 1000 рублей. Штрафы за неправильную езду Отдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения. За движение по проезжей части дороги в нарушение ПДД и за неправильное пересечение проезжей части предполагается штраф в размере 2 тысяч рублей, а при фиксации его камерой – 1500 рублей. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам влечёт наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей или 2500 рублей при фиксации камерой. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, движение по тротуару, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов, влечёт наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей. Возложить обязанность по контролю за данными правонарушениями планируется на полицию. Новые обязанности должностных лиц Законопроектом также предлагается дополнить КоАП новой статьёй "Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения". Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – 100 тысяч рублей. Несоблюдение решений, предусмотренных в документации по организации дорожного движения, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Планируется, что инициатива в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2024 года.

https://ria.ru/20230719/elektrosamokaty-1885085363.html

https://ria.ru/20230208/velosiped-1741117178.html

https://ria.ru/20230607/strakhovanie-1876771616.html

https://ria.ru/20230715/elektrosamokat-1884319555.html

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