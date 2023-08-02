https://ria.ru/20230802/elektrosamokaty-1887714393.html

За превышение скорости на электросамокате могут начать наказывать

За превышение скорости на электросамокате могут начать наказывать - РИА Новости, 02.08.2023

За превышение скорости на электросамокате могут начать наказывать

За превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать наказывать штрафом до пяти тысяч... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T07:40

2023-08-02T07:40

2023-08-02T07:45

общество

госдума рф

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. За превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать наказывать штрафом до пяти тысяч рублей, говорится в тексте подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости."С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), однако их соблюдение зачастую игнорируется. Одна из причин: отсутствие ответственности за нарушение норм ПДД новой категорией участников дорожного движения — лицами, управляющими СИМ", — пояснил Шейкин необходимость этой инициативы.Сенатор сообщил агентству, что планирует вносить этот законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью.Так, при превышении установленной скорости на величину более пяти, но не более десяти километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей.Превышение установленной скорости на величину более десяти, но не более 15 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей, а при его фиксации камерой — 2500 рублей.Если скорость окажется выше на величину более 15, но не более 20 километров в час, то штраф составит четыре тысячи рублей. Фиксация этого правонарушения камерой влечет наложение административного штрафа в размере 3500 рублей. При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда на величину более 20 километров в час предполагается наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей, а в случае фиксации его камерой — 4500 рублей.

https://ria.ru/20230719/elektrosamokaty-1885085363.html

https://ria.ru/20230715/elektrosamokat-1884319555.html

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общество, госдума рф