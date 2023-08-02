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Минобороны ограничило движение по Керченскому проливу

Минобороны ограничило движение по Керченскому проливу - РИА Новости, 03.08.2023

Минобороны ограничило движение по Керченскому проливу

По Керченскому проливу ограничили движение надводных и подводных судов, а также полеты летательных аппаратов, следует из информации для мореплавателей на сайте... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-02T19:52

2023-08-02T19:52

2023-08-03T01:19

керченский пролив

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

фсб

чп на крымском мосту

украина

общество

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. По Керченскому проливу ограничили движение надводных и подводных судов, а также полеты летательных аппаратов, следует из информации для мореплавателей на сайте Министерства обороны России. "Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой", — говорится в сообщении.Уточняется, что исключение представляют корабли, катера и суда ВМФ, ФСБ и Росгвардии. Это также касается водного транспорта, следующего транзитом или в рядом расположенные порты в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят осенью.Первая атака на объект инфраструктуры произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.

https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html

керченский пролив

россия

украина

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керченский пролив, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фсб, чп на крымском мосту, украина, общество